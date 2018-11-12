Эксперт: Если люди бегут из страны, значит, система не работает

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Основатель и президент Tbilinomics Policy Advisors (Грузия) Эрик Ливни о том, чему Беларусь может поучиться у Грузии, а в каких трансформациях лучше не следовать ее примеру.

Эрик Ливни. Фото facebook.com/ChateauMukhrani

«К радикальным реформам страны прибегают от безвыходности»

Грузия изначально нашла неплохой вариант – мощнейший ребрендинг, заявив о себе как о смелом эксперименте в области реформирования. Под этим соусом все международное сообщество бросилось ей помогать. Но в итоге страна стала жертвой своего пиар-успеха. Инициаторы изменений поверили в себя как в великих реформаторов, которые несут свет не только Грузии, но и всему миру, например, той же Беларуси. Да, изменения требовали политической воли и больших усилий. Да, многие решения были революционными. Но некоторые достижения в итоге оказались достаточно скромны.

Уволить всех сотрудников дорожной полиции или чиновников – это легкая задача, которая выполняется одним росчерком пера. Какие-то шаги помогли сделать доноры – профинансировали и привезли экспертов. Так было с электронной системой, которая позволяет гражданам и бизнесу решать многие вопросы в кратчайшие сроки. Это работает и имеет устойчивый характер. Но есть вопросы, решить которые намного сложней, которые требуют постоянного участия местных экспертов, кадров, больших ресурсов. Например, как поднять промышленность, социально защитить людей, улучшить систему образования.

Для этого надо «воспитывать» народ, обучать его, приучать хотя бы вовремя приходить на работу и добросовестно трудиться. Это долгосрочный проект, в который сегодня нужно вложить огромные усилия, чтобы только через много лет получить результат.

«Белорусы умеют учиться и работать»

Формальные рамки для лучшей жизни были созданы. Но реформаторы не нашли решения тому, чем эти рамки заполнять. И до сих пор этот вопрос не решен. В первую очередь потому, что не хватает людей – квалифицированных, образованных, знающих хотя бы свой язык, умеющих читать инструкции и следовать им. Сегодня грузинская экономика испытывает голод даже не по отличным, а по нормальным кадрам.

Если сравнить опросы бизнеса, то среди проблем по всему миру на первых местах стоят доступ к финансам, налоговая система и коррупция. В Грузии — доступ к квалифицированной рабочей силе и отношение людей к работе, иными словами рабочая этика. И это сложнейшие проблемы, требующие многолетних усилий.

Белорусская ситуация в этом плане иная – система образования здесь работает. Плюс к этому люди дисциплинированны, умеют трудиться и их, по сравнению с Грузией, учат хорошо. Да, недовольство подготовкой кадров есть, но оно другое, и в чем-то зависит от амбиций бизнеса и достаточно быстрого развития секторов экономики. Но в целом школьное и высшее образование более или менее проблему закрывают.

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