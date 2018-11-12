В Австралии сотрудница клубничной фермы подкладывала иголки в ягоды, чтобы отомстить боссу

В Австралии арестовали фигурантку дела об иголках в клубнике, которые с сентября начали находить по всей стране.

Обвиняемая по делу об иголках в клубнике Ми Ут Чинь. Фото Dan Peled / EPA / Scanpix / LETA

Это 50-летняя уроженка Вьетнама Ми Ут Чинь. Ей предъявили обвинение по семи пунктам умышленного повреждения продуктов. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Суд отказался отпустить ее под залог — в том числе из опасения, что ей захотят отомстить, сообщает Медуза.

Ми Ут Чинь прибыла в Австралию больше 20 лет назад, добравшись из Вьетнама на лодке. До недавнего времени она работала контролером на одной из клубничных ферм штата Квинсленд. Полиция не сообщила ее название, но, по данным издания The Courier Mail, речь идет о ферме, которая производит клубнику под брендами «Berry Licious» и «Berry Obsession». Именно в их ягодах в начале сентября были обнаружены первые иголки.

По версии следствия, Ми Ут Чинь засовывала иглы в клубнику, чтобы навредить компании, на которую она работала. По информации канала 7 News Sidney, женщина говорила, что хочет «уничтожить» и «разорить» ее. За что обвиняемая мстила, пока неизвестно.

Полиция считает, что она подкладывала иголки в клубнику в течение трех дней (с 2 по 5 сентября), но впоследствии у нее появились подражатели. Такая версия объясняет, почему иголки были в клубнике не только от «Berry Licious» и «Berry Obsession», но и от других производителей, а также почему металлические предметы находили в яблоках, бананах и манго.

Первое сообщение об иглах в клубнике в Австралии появилось 9 сентября. 21-летний житель Квинсленда проглотил половину иголки, оказавшейся в ягоде, и был госпитализирован с острой болью в желудке. Еще одна иголка попала в рот 9-летнему мальчику, откусившему кусочек клубники; ребенок не пострадал. Позже иголки в клубнике стали находить во всех остальных штатах Австралии. Всего полиция получила 186 сообщений об этом, большинство из них подтвердились (по другим данным, сообщений было 230). Чаще всего люди замечали иголку, разрезая клубнику.

Власти штатов Квинсленд и Западная Австралия объявили награду в 100 тысяч долларов за информацию о «продуктовом террористе». Люди почти перестали покупать клубнику в магазинах, а торговые сети стали убирать ее с прилавков — как из-за низкого спроса, так и из соображений безопасности. Крупнейшая сеть супермаркетов Австралии Woolworths не только убрала из продажи ягоды брендов, в коробках которых нашли иглы, но и перестала продавать сами иголки.

В результате миллионные убытки понесли производители клубники по всей стране. Оптовые цены на клубнику упали на 50-60%. Производители ягод вынуждены были тоннами уничтожать свою продукцию и закончить сезон на шесть недель раньше, чем обычно.

В соцсетях запустили хэштег #SmashAStrawb с призывом не отказываться от клубники и таким образом поддержать производителей ягоды.