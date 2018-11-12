Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Петербуржца признали экстремистом за видео с попом, поющим «Мурку»
Плоды «мягкой украинизации»: 91% детей учится на украинском языке
Эксперт: Если люди бегут из страны, значит, система не работает
В Австралии сотрудница клубничной фермы подкладывала иголки в ягоды, чтобы отомстить боссу
Цела Ахроменкі не могуць вывезці з Польшчы праз памылку ў пашпарце
Россия выделит Беларуси очередной кредит
Лукашенко рассказал, на сколько наша мирная страна должна увеличить объемы продаж оружия
Мясникович в Париже. Фотофакт
Власти хотят усилить контроль за выпускниками, которые уклоняются от распределения
В ДНР и ЛНР прошли выборы. Их не признают почти нигде
В телеге сегодня. «Давайте будем надеяться, что с нами и вами этого не случится»
В Беларуси больше 3 млн человек не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг
Місія «Паліклініка». Свабода выпусьціла вэб-гульню пра беларускую паліклініку
Кто и как шикует в российских тюрьмах
Кадр дня. С какими лицами смотрели на опоздавшего Путина Трамп, Макрон и их жены
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Холина ответила Высоцкой: Милая, вы вовремя вышли замуж за влиятельного режиссера
Коммерсантъ: «Лукашенко и остальные, судя по всему, были за любой кипеш, кроме голодовки»
Карбалевич: «Глава Беларуси постарел, устал, стал тяжелее на подъем»
У Лукашенко в СНГ появился серьезный оппонент – назревает открытый конфликт
Цитата дня. Как Кочанова объясняет коррупцию среди чиновников

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Это уже не «Время», а КВН какой-то. Даже смешнее»
Испытано на себе. Как я «попала» на $ 250 в польской больнице с белорусской страховкой
Лукашенко вовлек Путина в скандал на ОДКБ
Два способа, как белорусам обойти новые правила беспошлинного ввоза
Как молодые белорусы получают «военник» без службы в армии
Класковский: «Лукашенко предпочитает въезжать в Европу на белом коне, а не теряться в массовке»
Почему Бабич пока не рычит, а мурлыкает
Академик с расчетным листком опроверг главу НАН: «За октябрь я получил 496 рублей»
Жителей деревни не пустили посмотреть, как Лукашенко мост открывал
Как Лукашенко на деле спасает торговлю шаговой доступности. На конкретных примерах
Дарья Шманай сдувает со стола Лукашенко пылинки перед саммитом ОДКБ. Видеофакт
Рекорд? Минский таксист запросил 195 рублей за поездку из аэропорта
«В белорусской армии есть только один президент, и имя его — Владимир Владимирович Путин»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как Лукашенко выглядел на фото с Пашиняном, с которым повздорил из-за генсека ОДКБ
Шуба для Лукашенко
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Как сейчас выглядит Аральск-7 — город, где производили биологическое оружие, а потом забросили
Минские школьники записали на видео, как их загоняют в БРСМ
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
12.11.2018
В Австралии сотрудница клубничной фермы подкладывала иголки в ягоды, чтобы отомстить боссу

В Австралии арестовали фигурантку дела об иголках в клубнике, которые с сентября начали находить по всей стране.

Обвиняемая по делу об иголках в клубнике Ми Ут Чинь. Фото Dan Peled / EPA / Scanpix / LETA

Это 50-летняя уроженка Вьетнама Ми Ут Чинь. Ей предъявили обвинение по семи пунктам умышленного повреждения продуктов. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Суд отказался отпустить ее под залог — в том числе из опасения, что ей захотят отомстить, сообщает Медуза.

Ми Ут Чинь прибыла в Австралию больше 20 лет назад, добравшись из Вьетнама на лодке. До недавнего времени она работала контролером на одной из клубничных ферм штата Квинсленд. Полиция не сообщила ее название, но, по данным издания The Courier Mail, речь идет о ферме, которая производит клубнику под брендами «Berry Licious» и «Berry Obsession». Именно в их ягодах в начале сентября были обнаружены первые иголки.

По версии следствия, Ми Ут Чинь засовывала иглы в клубнику, чтобы навредить компании, на которую она работала. По информации канала 7 News Sidney, женщина говорила, что хочет «уничтожить» и «разорить» ее. За что обвиняемая мстила, пока неизвестно.

Полиция считает, что она подкладывала иголки в клубнику в течение трех дней (с 2 по 5 сентября), но впоследствии у нее появились подражатели. Такая версия объясняет, почему иголки были в клубнике не только от «Berry Licious» и «Berry Obsession», но и от других производителей, а также почему металлические предметы находили в яблоках, бананах и манго.

Первое сообщение об иглах в клубнике в Австралии появилось 9 сентября. 21-летний житель Квинсленда проглотил половину иголки, оказавшейся в ягоде, и был госпитализирован с острой болью в желудке. Еще одна иголка попала в рот 9-летнему мальчику, откусившему кусочек клубники; ребенок не пострадал. Позже иголки в клубнике стали находить во всех остальных штатах Австралии. Всего полиция получила 186 сообщений об этом, большинство из них подтвердились (по другим данным, сообщений было 230). Чаще всего люди замечали иголку, разрезая клубнику.

Власти штатов Квинсленд и Западная Австралия объявили награду в 100 тысяч долларов за информацию о «продуктовом террористе». Люди почти перестали покупать клубнику в магазинах, а торговые сети стали убирать ее с прилавков — как из-за низкого спроса, так и из соображений безопасности. Крупнейшая сеть супермаркетов Австралии Woolworths не только убрала из продажи ягоды брендов, в коробках которых нашли иглы, но и перестала продавать сами иголки.

В результате миллионные убытки понесли производители клубники по всей стране. Оптовые цены на клубнику упали на 50-60%. Производители ягод вынуждены были тоннами уничтожать свою продукцию и закончить сезон на шесть недель раньше, чем обычно.

В соцсетях запустили хэштег #SmashAStrawb с призывом не отказываться от клубники и таким образом поддержать производителей ягоды.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.5 (оценок:2)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY