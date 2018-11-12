Лукашенко снова оправдывается. На этот раз из-за споров с Пашиняном

Александр Лукашенко назвал домыслами сообщения в СМИ о его разногласиях с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, возникших во время согласования персоны генсека ОДКБ на саммите в Астане.

Фото president.gov.by

Такое заявление глава государства сделал на встрече с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым.

— Какие бы там ни были рассуждения, а я отслеживаю средства массовой информации, особенно после ОДКБ, меня удивляют эти домыслы, рассуждения. Но мы виноваты сами и наш МИД виноват в том, что мы достаточно четко и определенно не информировали журналистское сообщество, а через них — общество наших стран, по тематике переговоров ОДКБ и так далее. Я наблюдаю, что все свелось к тому, что мы якобы обсуждали только кандидатуру будущего руководителя ОДКБ. Да, мы обсуждали этот вопрос, но он занял у нас, наверное, 15 минут, — заверил посла руководитель страны.

Похоже, что оправдываться постфактум становиться у Лукашенко традицией. Свежий пример напоминает историю с непростым согласованием нового российского посла Михаила Бабича, когда спустя три дня после встречи с Владимиром Путиным в Сочи глава государства лично рассказал на белорусском телевидении о переговорах с российским президентом. В тот раз длительное отсутствие официальных подробностей встречи спровоцировало волну версий о том, что Кремль дожал Лукашенко, вынудив его принять неудобного посла.