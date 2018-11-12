В минском торговом центре Арена-Сити обвалился потолок. Есть пострадавшие

Одна девушку вынесли на руках.

В минском торговом центре «Арена-Сити» обвалился потолок. Об этом сообщил корреспондент «Нашай нівы», который стал очевидцем событий.

В результате крушения конструкции постарадали две девушки. Одну вынесли на руках спасатели, но она в сознании. Вторую завалило так, что она оказалась под лавкой. Но в итоге ушла на своих ногах.

«Сначала раздался грохот, как будто идут какие-то строительные работы. Затем полетели куски обшивки потолка и раздался женский крик, -- отмечает очевидец. -- Падали гипсокартон и алюминиевые конструкции. Первые куски упали на девушку в цветочном магазине. Ее привалило, а когда стало ясно, что обрушилась уже все что могло, посетители достали девушку из-под завалов. Она была в шоке, говорила, болят нога и ребра».

Пострадал магазин цветов и салон «Велком».

На месте работают сотрудники МЧС и милиция. К ТЦ подъехали несколько автомобилей скорой помощи.

«В ТЦ „Арена-сити“ произошло обрушение потолочного перекрытия на площади 150 квадратных метров. Предварительно помощь сотрудников МЧС не требуется. Информация о пострадавших уточняется», — сообщили TUT.BY в МЧС.

В милиции заявили, что сообщение об обрушении потолка поступило в 15.51.