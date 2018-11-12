Россия выделит Беларуси очередной кредит

Минск договорился с Москвой о выделении госкредита в 2019 году, следующая стадия – заключение соответствующего соглашения.

Об этом сообщил в понедельник глава Минфина Беларуси Максим Ермолович.

— Все в порядке, все решения приняты. Вопрос остается в подготовке соглашения. Но это уже следующий год. Каких-то новых решений мы не ожидаем ни от российской стороны, ни со своей стороны, — сообщил Ермолович журналистам.

В октябре первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Минфин РФ в следующем году рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около 630 миллионов долларов на рефинансирование ее долга перед Россией.