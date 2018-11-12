Нестареющие бабушки Голливуда

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Россия выделит Беларуси очередной кредит
Лукашенко рассказал, насколько наша мирная страна должна увеличить объемы продаж оружия
Мясникович в Париже. Фотофакт
Власти хотят усилить контроль за выпускниками, которые уклоняются от распределения
В ДНР и ЛНР прошли выборы. Их не признают почти нигде
В телеге сегодня. «Давайте будем надеяться, что с нами и вами этого не случится»
В Беларуси больше 3 млн человек не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг
Місія «Паліклініка». Свабода выпусьціла вэб-гульню пра беларускую паліклініку
Кто и как шикует в российских тюрьмах
Как сделать, чтобы дорога на работу отнимала меньше времени
Кадр дня. С какими лицами смотрели на опоздавшего Путина Трамп, Макрон и их жены
У Берасьці АМАП затрымаў чалавека ў касьцюме ліса
Обнаженная активистка Femen бросилась наперерез кортежу Трампа в Париже. Видеофакт
В Австрии обнаружили еще одного российского шпиона
Сидоренко возглавил минское «Динамо»
Историк: «СССР был страной стукачей, но не потому, что народ плохой»
Какие продукты оказались в лидерах по росту цен в октябре
Жительница Могилева: «На помойку выбросили два портрета Лукашенко»
Ученые рассказали, чем опасен сон не в полной темноте
В Беларуси могут разрешить онлайн-торговлю алкоголем, сигаретами и лекарствами
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Холина ответила Высоцкой: Милая, вы вовремя вышли замуж за влиятельного режиссера
Коммерсантъ: «Лукашенко и остальные, судя по всему, были за любой кипеш, кроме голодовки»
Карбалевич: «Глава Беларуси постарел, устал, стал тяжелее на подъем»
У Лукашенко в СНГ появился серьезный оппонент – назревает открытый конфликт
Цитата дня. Как Кочанова объясняет коррупцию среди чиновников

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Это уже не «Время», а КВН какой-то. Даже смешнее»
Испытано на себе. Как я «попала» на $ 250 в польской больнице с белорусской страховкой
Лукашенко вовлек Путина в скандал на ОДКБ
Два способа, как белорусам обойти новые правила беспошлинного ввоза
Как молодые белорусы получают «военник» без службы в армии
Класковский: «Лукашенко предпочитает въезжать в Европу на белом коне, а не теряться в массовке»
Почему Бабич пока не рычит, а мурлыкает
Академик с расчетным листком опроверг главу НАН: «За октябрь я получил 496 рублей»
Жителей деревни не пустили посмотреть, как Лукашенко мост открывал
Как Лукашенко на деле спасает торговлю шаговой доступности. На конкретных примерах
Дарья Шманай сдувает со стола Лукашенко пылинки перед саммитом ОДКБ. Видеофакт
Рекорд? Минский таксист запросил 195 рублей за поездку из аэропорта
«В белорусской армии есть только один президент, и имя его — Владимир Владимирович Путин»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как Лукашенко выглядел на фото с Пашиняном, с которым повздорил из-за генсека ОДКБ
Шуба для Лукашенко
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Как сейчас выглядит Аральск-7 — город, где производили биологическое оружие, а потом забросили
Минские школьники записали на видео, как их загоняют в БРСМ
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
12.11.2018
SNCMedia.ru
Нестареющие бабушки Голливуда

Этих женщин язык не поднимется назвать «бабушками», ведь их внешнему виду и энергии позавидует любая 20-летняя красотка. Мы предлагаем не завидовать, а брать пример с роскошных женщин Голливуда, которым глубоко за 60, но которых старость постоянно обходит стороной.

Джейн Фонда

Актриса успевает не только принимать участие в воспитании двух внуков-подростков, но и продолжает покорять Голливуд, которому Джейн посвятила 50 лет своей жизни (50, Карл!). Однако семейные хлопоты и бешеный рабочий график помогают звезде забывать о том, что ей уже 80 лет.

Несмотря на возраст, Джейн продолжает появляться на красных дорожках и светских мероприятиях и сражать наповал поклонников. При этом актриса выглядит идеально. По словам Джейн, в этом ей помогают фитнес, правильное питание и внутренний настрой. Также актриса считает, что страсть и любопытство в отношении жизни – это ключ к тому, чтобы оставаться молодой.

Сьюзан Соммерс

Сьюзан – еще одна актриса Голливуда, которая, по всей видимости, нашла источник вечной молодости. Сейчас ей 77 лет, но выглядит она минимум на 40. Держать себя в отличной форме звезде помогает программа упражнений, которую она разработала самостоятельно. В перерывах между спортом Сьюзан успевает нянчиться со своими пятью внуками и выпускать книги, в которых учит женщин не стареть и оставаться вечно молодыми.

СОФИ ЛОРЕН

Наш список был бы неполон без 84-летней актрисы, которая в свое время смогла покорить не только итальянский кинематограф, но и самых влиятельных режиссеров Голливуда. Глядя на Софи, можно решить, что она точно питается молодильными яблочками и пьет живую воду. На деле же ее секреты красоты очень просты. Актриса много времени уделяет физическим нагрузкам, придерживается правильного питания, позитивно мыслит, получает заряд энергии от любви близких людей и с радостью принимает свой возраст.

Тина Тернер

Неподражаемая певица смогла построить не только успешную карьеру, но и пронести через годы свою молодость и обаяние. По вечно молодой и улыбающейся Тине трудно сказать, что когда-то она пережила домашнее насилие и совершила попытку суицида.

Чтобы оставаться красивой и молодой даже в 80, Тернер советует всегда быть в гармонии с самим собой и просто любить себя.

Ивана Трамп

Ивана даже после 15-летнего брака с Дональдом Трампом смогла уберечь свою молодость (и нервы). У звезды трое детей и семь внуков. В феврале Иване стукнет 70 лет, но возраст для женщины – это всего лишь цифры. По признанию самой звезды, она не ощущает на себя свой реальный возраст. Оставаться в тонусе ей помогает семейный бизнес, которому Трамп посвящает все свое время и отдает все силы.

Ивана Трамп рассказала об измене бывшего мужа Дональда

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY