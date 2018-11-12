Нестареющие бабушки Голливуда

Этих женщин язык не поднимется назвать «бабушками», ведь их внешнему виду и энергии позавидует любая 20-летняя красотка. Мы предлагаем не завидовать, а брать пример с роскошных женщин Голливуда, которым глубоко за 60, но которых старость постоянно обходит стороной.

Джейн Фонда

Актриса успевает не только принимать участие в воспитании двух внуков-подростков, но и продолжает покорять Голливуд, которому Джейн посвятила 50 лет своей жизни (50, Карл!). Однако семейные хлопоты и бешеный рабочий график помогают звезде забывать о том, что ей уже 80 лет.

Несмотря на возраст, Джейн продолжает появляться на красных дорожках и светских мероприятиях и сражать наповал поклонников. При этом актриса выглядит идеально. По словам Джейн, в этом ей помогают фитнес, правильное питание и внутренний настрой. Также актриса считает, что страсть и любопытство в отношении жизни – это ключ к тому, чтобы оставаться молодой.

Сьюзан Соммерс

Сьюзан – еще одна актриса Голливуда, которая, по всей видимости, нашла источник вечной молодости. Сейчас ей 77 лет, но выглядит она минимум на 40. Держать себя в отличной форме звезде помогает программа упражнений, которую она разработала самостоятельно. В перерывах между спортом Сьюзан успевает нянчиться со своими пятью внуками и выпускать книги, в которых учит женщин не стареть и оставаться вечно молодыми.

СОФИ ЛОРЕН

Наш список был бы неполон без 84-летней актрисы, которая в свое время смогла покорить не только итальянский кинематограф, но и самых влиятельных режиссеров Голливуда. Глядя на Софи, можно решить, что она точно питается молодильными яблочками и пьет живую воду. На деле же ее секреты красоты очень просты. Актриса много времени уделяет физическим нагрузкам, придерживается правильного питания, позитивно мыслит, получает заряд энергии от любви близких людей и с радостью принимает свой возраст.

Тина Тернер

Неподражаемая певица смогла построить не только успешную карьеру, но и пронести через годы свою молодость и обаяние. По вечно молодой и улыбающейся Тине трудно сказать, что когда-то она пережила домашнее насилие и совершила попытку суицида.

Чтобы оставаться красивой и молодой даже в 80, Тернер советует всегда быть в гармонии с самим собой и просто любить себя.

Ивана Трамп

Ивана даже после 15-летнего брака с Дональдом Трампом смогла уберечь свою молодость (и нервы). У звезды трое детей и семь внуков. В феврале Иване стукнет 70 лет, но возраст для женщины – это всего лишь цифры. По признанию самой звезды, она не ощущает на себя свой реальный возраст. Оставаться в тонусе ей помогает семейный бизнес, которому Трамп посвящает все свое время и отдает все силы.

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