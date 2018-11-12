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Политика
12.11.2018
Салiдарнасць
Лукашенко рассказал, насколько наша мирная страна должна увеличить объемы продаж оружия

И какое именно продавать.

Об этом он заявил 12 ноября, принимая с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко.

Лукашенко отметил, что отрасль по показателям рентабельности, прибыли, средней зарплаты ситуация лучше, чем по ряду других направлений.

— Но это крайне недостаточно. Это половина того — в финансовом отношении — что должно быть на конец будущего года. Поэтому стройте планы на будущее с целью увеличения даже не объемов, а денежных поступлений ровно в два раза, — поставил задачу глава государства, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

По его словам, мир изменился и сегодня очень высок спрос на умное высокоточное оружие, и особенно на средства борьбы с этим оружием.

— Мы производим оборонительные системы. Это то, что надо многим государствам. Мы наступать ни на кого не собираемся. Поэтому надо развивать эти школы, центры, производства для того, чтобы себя обеспечить высокоэффективным оборонительным оружием и предложить другим государствам, — отметил руководитель государства.

 
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