Латынина: «Представьте, что на шоу «Голос» сидела бы эта 23-летняя специалистка по свадебным прическам»

На примере российского шоу Юлия Латынина объяснила, как можно решить многие проблемы в России. Об этом она рассказала в своей передаче на «Эхо Москвы».

«И вообще, конечно, Путин в этом смысле не на том соревнуется со странами НАТО, потому что, ну, зачем какие-то там военные учения, пролететь над флагманом американского флота? Надо устроить просто соревнования по количеству французских Шале у российских генералов и оборонщиков и американских генералов и оборонщиков. Вот, тут же мы точно были бы на первом месте с отрывом не то, что от США, а от самой Нигерии.

И понятно, что такие вещи – они не крепят ни экономику, ни славу, ни мощь России. Крепят только одно – вышеупомянутые Шале, которыми славно прирастает наша оборонка.

Ракеты превращаются… превращаются ракеты… во французские шале!

И я приведу только маленький противоположный пример. Вот, есть такое шоу «Голос» на Первом канале. Одно из последних шоу, из-за которых некоторые люди нормальные смотрят телевизор.

И, вот, когда ты его смотришь, ты понимаешь, что Москва всё еще столица метрополии. Потому что выясняется, что во время этого шоу грузин, армянка, казашка, таджик, кубинка, все они просто приезжают в Москву, чтобы принять участие в этом соревновании. Почему они приезжают туда? Очень просто: потому что равные условия отбора. Соревнуются голоса.

Вот, вы представляете себе, чтобы там на шоу «Голос» вместо наставников, которые отбирают людей по голосам, сидела бы вот эта там 23-летняя специалистка по свадебным прическам или если б там отбирали по принципу «Кто больше занесет»? Кто бы смотрел шоу «Голос»? Его рейтинг был бы «0». Кто бы приезжал на шоу «Голос»? Вот, все эти люди бы не приезжали, а приезжали бы папики с толстыми зобами «А вот мою любовницу возьми, а вот моего сыночка устрой».

И вот это прекрасный пример, что достаточно даже вот в этой существующей путиномике создать механизм нормального отбора и всё сразу получается. Сразу. Надо только поручать это дело профессионалам и видеть, чтобы это было прозрачное, а не 23-летние специалистки по свадебным прическам».