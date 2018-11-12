Латынина: «Представьте, что на шоу «Голос» сидела бы эта 23-летняя специалистка по свадебным прическам»

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Россия выделит Беларуси очередной кредит
Лукашенко рассказал, насколько наша мирная страна должна увеличить объемы продаж оружия
Мясникович в Париже. Фотофакт
Власти хотят усилить контроль за выпускниками, которые уклоняются от распределения
В ДНР и ЛНР прошли выборы. Их не признают почти нигде
В телеге сегодня. «Давайте будем надеяться, что с нами и вами этого не случится»
В Беларуси больше 3 млн человек не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг
Місія «Паліклініка». Свабода выпусьціла вэб-гульню пра беларускую паліклініку
Кто и как шикует в российских тюрьмах
Как сделать, чтобы дорога на работу отнимала меньше времени
Кадр дня. С какими лицами смотрели на опоздавшего Путина Трамп, Макрон и их жены
У Берасьці АМАП затрымаў чалавека ў касьцюме ліса
Обнаженная активистка Femen бросилась наперерез кортежу Трампа в Париже. Видеофакт
В Австрии обнаружили еще одного российского шпиона
Сидоренко возглавил минское «Динамо»
Историк: «СССР был страной стукачей, но не потому, что народ плохой»
Какие продукты оказались в лидерах по росту цен в октябре
Жительница Могилева: «На помойку выбросили два портрета Лукашенко»
Ученые рассказали, чем опасен сон не в полной темноте
В Беларуси могут разрешить онлайн-торговлю алкоголем, сигаретами и лекарствами
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Холина ответила Высоцкой: Милая, вы вовремя вышли замуж за влиятельного режиссера
Коммерсантъ: «Лукашенко и остальные, судя по всему, были за любой кипеш, кроме голодовки»
Карбалевич: «Глава Беларуси постарел, устал, стал тяжелее на подъем»
У Лукашенко в СНГ появился серьезный оппонент – назревает открытый конфликт
Цитата дня. Как Кочанова объясняет коррупцию среди чиновников

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Это уже не «Время», а КВН какой-то. Даже смешнее»
Испытано на себе. Как я «попала» на $ 250 в польской больнице с белорусской страховкой
Лукашенко вовлек Путина в скандал на ОДКБ
Два способа, как белорусам обойти новые правила беспошлинного ввоза
Как молодые белорусы получают «военник» без службы в армии
Класковский: «Лукашенко предпочитает въезжать в Европу на белом коне, а не теряться в массовке»
Почему Бабич пока не рычит, а мурлыкает
Академик с расчетным листком опроверг главу НАН: «За октябрь я получил 496 рублей»
Жителей деревни не пустили посмотреть, как Лукашенко мост открывал
Как Лукашенко на деле спасает торговлю шаговой доступности. На конкретных примерах
Дарья Шманай сдувает со стола Лукашенко пылинки перед саммитом ОДКБ. Видеофакт
Рекорд? Минский таксист запросил 195 рублей за поездку из аэропорта
«В белорусской армии есть только один президент, и имя его — Владимир Владимирович Путин»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как Лукашенко выглядел на фото с Пашиняном, с которым повздорил из-за генсека ОДКБ
Шуба для Лукашенко
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Как сейчас выглядит Аральск-7 — город, где производили биологическое оружие, а потом забросили
Минские школьники записали на видео, как их загоняют в БРСМ
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
12.11.2018
Латынина: «Представьте, что на шоу «Голос» сидела бы эта 23-летняя специалистка по свадебным прическам»

На примере российского шоу Юлия Латынина объяснила, как можно решить многие проблемы в России. Об этом она рассказала в своей передаче на «Эхо Москвы».

«И вообще, конечно, Путин в этом смысле не на том соревнуется со странами НАТО,  потому что, ну, зачем какие-то там военные учения, пролететь над флагманом американского флота? Надо устроить просто соревнования по количеству французских Шале у российских генералов и оборонщиков и американских генералов и оборонщиков. Вот, тут же мы точно были бы на первом месте с отрывом не то, что от США, а от самой Нигерии.

И понятно, что такие вещи – они не крепят ни экономику, ни славу, ни мощь России. Крепят только одно – вышеупомянутые Шале, которыми славно прирастает наша оборонка.

Ракеты превращаются… превращаются ракеты… во французские шале!

И я приведу только маленький противоположный пример. Вот, есть такое шоу «Голос» на Первом канале. Одно из последних шоу, из-за которых некоторые люди нормальные смотрят телевизор.

И, вот, когда ты его смотришь, ты понимаешь, что Москва всё еще столица метрополии. Потому что выясняется, что во время этого шоу грузин, армянка, казашка, таджик, кубинка, все они просто приезжают в Москву, чтобы принять участие в этом соревновании. Почему они приезжают туда? Очень просто: потому что равные условия отбора. Соревнуются голоса.

Вот, вы представляете себе, чтобы там на шоу «Голос» вместо наставников, которые отбирают людей по голосам, сидела бы вот эта там 23-летняя специалистка по свадебным прическам или если б там отбирали по принципу «Кто больше занесет»? Кто бы смотрел шоу «Голос»? Его рейтинг был бы «0». Кто бы приезжал на шоу «Голос»? Вот, все эти люди бы не приезжали, а приезжали бы папики с толстыми зобами «А вот мою любовницу возьми, а вот моего сыночка устрой».

И вот это прекрасный пример, что достаточно даже вот в этой существующей путиномике создать механизм нормального отбора и всё сразу получается. Сразу. Надо только поручать это дело профессионалам и видеть, чтобы это было прозрачное, а не 23-летние специалистки по свадебным прическам».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.4 (оценок:13)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY