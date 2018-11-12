Мясникович в Париже. Фотофакт

Судя по фото, возможные опасения Лукашенко затеряться в массовке оказались вполне оправданными.

Фото kremlin.ru

11 ноября в Париже прошла церемония в честь 100-летия со дня окончания Первой мировой войне, собравшая в столице Франции сотни высокопоставленных гостей со всего мира.

Александр Лукашенко, лично приглашенный президентом Франции, от поездки в Париж отказался. Беларусь на торжествах представлял глава Совета Республики Михаил Мясникович.

По мнению политического обозревателя Александра Класковского, после долгих лет изоляции и плохих отношений с Западом у главы государства появился выбор направлений — от Риги до Вены. Поэтому, чтобы не затеряться в массовке, он ждет момента, когда сможет извлечь из визита на Запад мксимальную пиаровскую и экономическую выгоду.

Политолог Валерий Карбалевич считает, что Лукашенко «постарел, устал, стал тяжелее на подъем». Он также придерживается мысли, что руководитель страны, возможно, не пожелал затеряться среди звезд мировой политики.

Были ли оправдаными эти опасения? Судя по кадрам из Парижа, представителю Беларуси досталось место в пятом ряду, на некоторых групповых фото Михаила Мясниковича отлично видно на фоне мировых лидеров.

К слову, президенту Украины Петру Порошенко с женой досталось место во втором ряду по правую руку от Дональда Трампа. Поспоривший с Лукашенко на саммите ОДКБ в Астане премьер-министр Армении Никол Пашинян стоял в третьем ряду за спиной у президента США.

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