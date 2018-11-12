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Общество
12.11.2018
Власти хотят усилить контроль за выпускниками, которые уклоняются от распределения

Для этого Минобр предлагает «принять исчерпывающие меры по взысканию средств, затраченных на обучение».

Кроме того, власти задумались о том, чтобы перенять опыт немцев в подготовке кадров. Соответствующие предложения содержатся в письме, которое Минобр направил в том числе в облисполкомы, Мингорисполком, НАН, в ассоциацию нанимателей, сообщает TUT.BY.

Письмо также направили в республиканский совет ректоров учреждений высшего образования, в республиканский совет директоров учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.

В письма Минобра, которое подписано первым заместителем министра образования Ириной Старовойтовой, говорится, что «наличие достаточно большого числа выпускников учреждений образования, распределенных (направленных на работу) и не приступивших к работе в соответствии с законодательством, свидетельствует о недостаточной работе учреждений образования с самими выпускниками и заказчиками кадров, а также о невыполнении в полном объеме заказа на подготовку кадров».

Минобр просит «детально разобраться по каждому факту неприбытия выпускника к месту работы, принять исчерпывающие меры по взысканию средств, затраченных на его обучение, при отсутствии объективных причин, установленных законодательством».

Кроме того, ведомство просит «выработать действенные меры по исключению в дальнейшем фактов необоснованного неприбытия к месту работы распределенных (направленных на работу) выпускников». Сделать это нужно совместно с заказчиками кадров, советом ректоров (директоров). Предложения нужно выработать и направить до 15 ноября.

Немецкий опыт

Кроме того, власти задумались о том, чтобы перенять у немцев опыт подготовки кадров и «проработать возможность внедрения в нашей стране дуальной системы подготовки кадров, указать организации, заинтересованные во внедрении дуального образования».

В Минобре поясняют, что «дуальное образование — это вид обучения, при котором студенты (учащиеся) приобретают теоретические знания в университете (колледже, профессиональном лицее), а практические — на рабочем месте на предприятии».

«Все обучение, включая теоретическую часть, оплачивается предприятием. Дуальные студенты (учащиеся) получают зарплату с первого рабочего дня, причем как во время практики, так и во время теоретического обучения, — перечисляют плюсы дуального образования в Минобре. — Заявки на дуальные программы подаются абитуриентами на предприятия и фирмы, как правило, за год до окончания школы. После получения места и подписания договора подаются документы на выбранную специальность в университете (колледже, профессиональном лицее)».

Минобр просит предоставить другие предложения по качественному обновлению и совершенствованию профессионального образования до 15 ноября.

«Кроме того, просим предоставить предложения по механизмам привлечения организаций-заказчиков кадров, независимо от формы собственности, к участию в софинансировании подготовки кадров, а также механизмам стимулирования организаций на инвестирование средств в подготовку, переподготовку, повышение квалификации специалистов, рабочих, служащих, укрепление материально-технической базы учреждений образования», — резюмируют в ведомстве.

 
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