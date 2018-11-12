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12.11.2018
В ДНР и ЛНР прошли выборы. Их не признают почти нигде

В воскресенье, 11 ноября, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) на востоке Украины прошли выборы «народных советов» (парламентов) и «глав» территорий. Украина не признает эти выборы, президент Петр Порошенко называл их «фейковыми» и призвал в них не участвовать.

В Донецке побеждает исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин. Он занял пост вскоре после гибели прежнего лидера Александра Захарченко. Пушилин набрал 60,9% голосов, обработано 97,52% протоколов, сообщила глава избиркома ДНР ДНР Ольга Позднякова.

В Луганске избирком объявил о лидерстве Леонида Пасечника (68,4% после подсчета 96% бюллетеней). Пасечник стал лидером ЛНР год назад, когда свой пост и республику после внутреннего конфликта покинул Игорь Плотницкий, сообщает ВВС.

Накануне российские государственные информагентства сообщили, что выборы проходят «спокойно» и «без нарушений». По информации центральных избирательных комиссий ДНР и ЛНР, явка на 18:00 составляла 72,5% в ЛНР и 76,2% — в ДНР.

Выборы «глав» и «народных советов» в неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой и Луганской областей проходят уже во второй раз — впервые они состоялись в ноябре 2014 года.

В Донецке фаворитом выборов изначально считался Пушилин, который исполняет обязанности руководителя ДНР после убийства его предшественника Захарченко в августе этого года. До этого он возглавлял «народный совет» ДНР и представлял самопровозглашенную республику на переговорах в Минске.

Сразу после взрыва в кафе «Сепар», в результате которого был убит Захарченко, временно исполняющим его обязанности стал вице-премьер Дмитрий Трапезников. Однако его руководство продлилось меньше недели, он был смещен с поста, а руководить ДНР до выборов был назначен Пушилин.

Фаворитом на выборах «главы» ЛНР был Пасечник. Он исполняет обязанности «главы» самопровозглашенной республики с ноября 2017 года — после того как его предшественник Плотницкий бежал в Москву и сложил с себя полномочия. В выборах участвовали еще три кандидата.

США, Франция, Великобритания, Швеция, Нидерланды и Польша на заседании Совбеза ООН 30 октября назвали выборы в самопровозглашенных республиках незаконными и противоречащими минским соглашениям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на эти заявления сказал, что выборы не противоречат минским соглашениям, и обвинил Украину в их невыполнении.

 
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