Невролог: «Инсульт помолодел. Теперь это болезнь среднего возраста 35+»

Что свидетельствует о приближающемся инсульте, как заболевание взаимосвязано с гормональными контрацептивами и количеством выпиваемой воды и почему при инсульте важны первые четыре часа, Intex-press рассказала Оксана Полюшкина, врач-невролог городской поликлиники №4.

Врач-невролог городской поликлиники №2 Оксана Полюшкина. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, которое развивается вследствие закупорки сосуда (ишемический инсульт) или разрыва сосуда (геморрагический инсульт) головного мозга. В течение нескольких часов участок мозга, где закупорился сосуд, отмирает и часть жизненных функций нарушается.

Значительно помолодел

У многих инсульт ассоциируется с пожилым возрастом. Это заблуждение. Сегодня это болезнь скорее среднего возраста – ей подвержены люди 35–65 лет. А в последнее время инсульт значительно помолодел: за этот год у меня были две 30-летние пациентки.

Причина кроется в образе жизни людей: постоянные стрессы, неправильное питание, лишний вес, вредные привычки.

Бывают и детские инсульты. Но возникают они в основном в результате аномалий развития или врожденных заболеваний.

Под угрозой и гипотоники

Многие считают, что инсульт – это удел гипертоников. В действительности под угрозой находятся и больные с неустойчивым артериальным давлением, и гипотоники.

При проблемах с давлением стенки сосудов изнашиваются, истончаются, на них возникают микротрещины, образуются наросты и бляшки. Со временем некогда эластичные сосуды становятся жесткими и очередной скачок давления приводит к отрыву бляшки и закупорке или разрыву стенки.

Подобные бляшки образуются и при атеросклерозе, поэтому крайне важно контролировать уровень холестерина. Спровоцировать инсульт могут также заболевания сердца (в частности мерцательная аритмия), лишний вес и сахарный диабет. Вероятность развития инсульта, особенно у курящих женщин, повышают оральные контрацептивы, содержащие более 50 мг эстрогенов.

Немаловажную роль играет и количество потребляемой жидкости: если человек выпивает менее литра воды в сутки, кровь сгущается и сосуды становятся ломкими. И не стоит забывать о наследственности: если в семье уже были случаи инсульта, стоит себя беречь.

Как определить, что у человека инсульт

Попросите человека улыбнуться: он не сможет либо улыбка будет кривой;

попросите поднять и удержать выпрямленные руки: одна при движении будет отставать от другой либо обе руки будут неподвижными;

попросите поморгать, посмотреть влево-вправо: глазные яблоки будут двигаться несимметрично;

попросите высунуть язык: он будет западать в пораженную сторону лица.

Чувство слабости и онемения

Порой о надвигающемся инсульте могут рассказать так называемые предвестники. Это может быть, к примеру, возникшее внезапно в течение дня чувство слабости или онемения в руке, половине лица, резкий скачок давления или сильная головная боль, кратковременная потеря памяти без видимых причин.

А вот непосредственными признаками инсульта являются нарушение геометрии лица (перекос), нарушение речи (неразборчивость, как будто человек говорит в алкогольным опьянении), нарушение координации движения в ноге или руке, головокружение.

Если есть хотя бы один из признаков, нужно срочно вызывать скорую. Помощь, оказанная в течение первых четырех с половиной часов, позволяет рассчитывать на максимальное восстановление.

Само не пройдет

Реабилитация (как физическая, так и психологическая) для пациента, перенесшего инсульт, не менее важна, чем своевременно оказанная помощь. Многие испытывают страх повторного инсульта – и это большая проблема для социализации. Бывает и наоборот: человеку кажется, что сегодня-завтра он вернется к обычной жизни. В реальности же процесс восстановления может занять более года.

Страшные последствия инсульта – нарушения речи, памяти, парезы конечностей (паралич). И они не могут не пугать. Тем не менее вернуться к нормальной жизни возможно. Правда, просто пить таблетки и ждать, пока «само пройдет», – не выход. Реабилитация должна быть комплексной. К примеру, если инсульт спровоцировал неправильный образ жизни, необходимо его скорректировать: контролировать давление, бросить курить, начать правильно питаться, не игнорировать занятия в отделении реабилитации, которые назначает врач. И ни в коем случае нельзя прекращать прием препаратов: отказ от лечения чреват повторным инсультом, который обычно протекает гораздо тяжелее.

МИФ №1.

Инсульт возникает из-за умственного переутомления

То, что умственный труд может перегрузить мозг и привести к инсульту, – миф. А вот то, что люди, занимающиеся умственным трудом, зачастую перерабатывают, не делают перерывов, не высыпаются, плюс ведут сидячий образ жизни – все это как раз и может привести к инсульту.

МИФ №2.

Если у человека есть предрасположенность к инсульту (гипертония, болезни сердца и т.д.), ему нельзя ходить в сауну и заниматься спортом.

Неправда. Посещение сауны, если оно не связано с употреблением алкоголя или сильным обезвоживанием, не увеличивает риск инсульта. А физические нагрузки не только не запрещены, но и полезны.