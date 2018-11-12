Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В телеге сегодня. «Давайте будем надеяться, что с нами и вами этого не случится»
В Беларуси больше 3 млн человек не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг
Місія «Паліклініка». Свабода выпусьціла вэб-гульню пра беларускую паліклініку
Кто и как шикует в российских тюрьмах
Как сделать, чтобы дорога на работу отнимала меньше времени
Кадр дня. С какими лицами смотрели на опоздавшего Путина Трамп, Макрон и их жены
У Берасьці АМАП затрымаў чалавека ў касьцюме ліса
Обнаженная активистка Femen бросилась наперерез кортежу Трампа в Париже. Видеофакт
В Австрии обнаружили еще одного российского шпиона
Сидоренко возглавил минское «Динамо»
Историк: «СССР был страной стукачей, но не потому, что народ плохой»
Какие продукты оказались в лидерах по росту цен в октябре
Жительница Могилева: «На помойку выбросили два портрета Лукашенко»
Ученые рассказали, чем опасен сон не в полной темноте
В Беларуси могут разрешить онлайн-торговлю алкоголем, сигаретами и лекарствами
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Холина ответила Высоцкой: Милая, вы вовремя вышли замуж за влиятельного режиссера
Коммерсантъ: «Лукашенко и остальные, судя по всему, были за любой кипеш, кроме голодовки»
Карбалевич: «Глава Беларуси постарел, устал, стал тяжелее на подъем»
У Лукашенко в СНГ появился серьезный оппонент – назревает открытый конфликт
Цитата дня. Как Кочанова объясняет коррупцию среди чиновников

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как молодые белорусы получают «военник» без службы в армии
Класковский: «Лукашенко предпочитает въезжать в Европу на белом коне, а не теряться в массовке»
Почему Бабич пока не рычит, а мурлыкает
Академик с расчетным листком опроверг главу НАН: «За октябрь я получил 496 рублей»
Жителей деревни не пустили посмотреть, как Лукашенко мост открывал
Как Лукашенко на деле спасает торговлю шаговой доступности. На конкретных примерах
Малишевский: «Лаконичное освещение (!) Фемиды стоит почти $ 25 тысяч»
Дарья Шманай сдувает со стола Лукашенко пылинки перед саммитом ОДКБ. Видеофакт
Рекорд? Минский таксист запросил 195 рублей за поездку из аэропорта
Первый вице-премьер: давайте поменяем правила, по которым действуют силовики!
Горбачев: «Часть народа молча пакует чемоданы и бежит от сказочных фантазеров»
История одной фотографии: как Брежнев у брестского мальчика конфеты отобрал
«В белорусской армии есть только один президент, и имя его — Владимир Владимирович Путин»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как Лукашенко выглядел на фото с Пашиняном, с которым повздорил из-за генсека ОДКБ
Шуба для Лукашенко
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Как сейчас выглядит Аральск-7 — город, где производили биологическое оружие, а потом забросили
Минские школьники записали на видео, как их загоняют в БРСМ
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
12.11.2018
Салiдарнасць
В телеге сегодня. «Давайте будем надеяться, что с нами и вами этого не случится»

Telegram-канал «Медиатехнолог» рассказывает о последствиях крушения индонезийского Boeing-737 Max.

@aviadispet4er опубликовал видео реконструкции гибели индонезийского Boeing-737 Max, который внезапно спикировал в море. Погибли все

«FAA уже разослала по всем авиакомпаниям мира предупреждение, что Boeing-737 Max может так спикировать и «понадеялась, что пилотам хватит высоты выправить ситуацию». Пишут, что трагедия может случиться минимум с 246 самолетами.

Российские пилоты уже поделились, что неофициально до них довели — это «болезнь» не только новых Max, но и других бортов серии 737. А это — одни из самых распространенных в мире. Пишут, что на авиатренажерах уже по-тихому тренируют «как спастись».

Ну, а бессердечные эксперты уже рассказали, что и как чувствует (и чувствует ли) пассажир, погибающий в авиакатастрофе.

Давайте будем надеяться, что с нами и вами этого не случится.

Никогда».

В телеге ранее. Слоники на галстуке экс-российской версии Ермошиной

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY