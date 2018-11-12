В телеге сегодня. «Давайте будем надеяться, что с нами и вами этого не случится»

Telegram-канал «Медиатехнолог» рассказывает о последствиях крушения индонезийского Boeing-737 Max.

@aviadispet4er опубликовал видео реконструкции гибели индонезийского Boeing-737 Max, который внезапно спикировал в море. Погибли все

«FAA уже разослала по всем авиакомпаниям мира предупреждение, что Boeing-737 Max может так спикировать и «понадеялась, что пилотам хватит высоты выправить ситуацию». Пишут, что трагедия может случиться минимум с 246 самолетами.

Российские пилоты уже поделились, что неофициально до них довели — это «болезнь» не только новых Max, но и других бортов серии 737. А это — одни из самых распространенных в мире. Пишут, что на авиатренажерах уже по-тихому тренируют «как спастись».

Ну, а бессердечные эксперты уже рассказали, что и как чувствует (и чувствует ли) пассажир, погибающий в авиакатастрофе.

Давайте будем надеяться, что с нами и вами этого не случится.

Никогда».

В телеге ранее. Слоники на галстуке экс-российской версии Ермошиной