Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В телеге сегодня. «Давайте будем надеяться, что с нами и вами этого не случится»
В Беларуси больше 3 млн человек не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг
Місія «Паліклініка». Свабода выпусьціла вэб-гульню пра беларускую паліклініку
Кто и как шикует в российских тюрьмах
Как сделать, чтобы дорога на работу отнимала меньше времени
Кадр дня. С какими лицами смотрели на опоздавшего Путина Трамп, Макрон и их жены
У Берасьці АМАП затрымаў чалавека ў касьцюме ліса
Обнаженная активистка Femen бросилась наперерез кортежу Трампа в Париже. Видеофакт
В Австрии обнаружили еще одного российского шпиона
Сидоренко возглавил минское «Динамо»
Историк: «СССР был страной стукачей, но не потому, что народ плохой»
Какие продукты оказались в лидерах по росту цен в октябре
Жительница Могилева: «На помойку выбросили два портрета Лукашенко»
Ученые рассказали, чем опасен сон не в полной темноте
В Беларуси могут разрешить онлайн-торговлю алкоголем, сигаретами и лекарствами
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Холина ответила Высоцкой: Милая, вы вовремя вышли замуж за влиятельного режиссера
Коммерсантъ: «Лукашенко и остальные, судя по всему, были за любой кипеш, кроме голодовки»
Карбалевич: «Глава Беларуси постарел, устал, стал тяжелее на подъем»
У Лукашенко в СНГ появился серьезный оппонент – назревает открытый конфликт
Цитата дня. Как Кочанова объясняет коррупцию среди чиновников

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как молодые белорусы получают «военник» без службы в армии
Класковский: «Лукашенко предпочитает въезжать в Европу на белом коне, а не теряться в массовке»
Почему Бабич пока не рычит, а мурлыкает
Академик с расчетным листком опроверг главу НАН: «За октябрь я получил 496 рублей»
Жителей деревни не пустили посмотреть, как Лукашенко мост открывал
Как Лукашенко на деле спасает торговлю шаговой доступности. На конкретных примерах
Малишевский: «Лаконичное освещение (!) Фемиды стоит почти $ 25 тысяч»
Дарья Шманай сдувает со стола Лукашенко пылинки перед саммитом ОДКБ. Видеофакт
Рекорд? Минский таксист запросил 195 рублей за поездку из аэропорта
Первый вице-премьер: давайте поменяем правила, по которым действуют силовики!
Горбачев: «Часть народа молча пакует чемоданы и бежит от сказочных фантазеров»
История одной фотографии: как Брежнев у брестского мальчика конфеты отобрал
«В белорусской армии есть только один президент, и имя его — Владимир Владимирович Путин»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как Лукашенко выглядел на фото с Пашиняном, с которым повздорил из-за генсека ОДКБ
Шуба для Лукашенко
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Как сейчас выглядит Аральск-7 — город, где производили биологическое оружие, а потом забросили
Минские школьники записали на видео, как их загоняют в БРСМ
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
12.11.2018
Алексей Алексеев, Завтра твоей страны
Как сделать, чтобы дорога на работу отнимала меньше времени

Сегодня на общественном транспорте можно добраться почти в любую точку Минска. Однако с каждым годом это занимает все больше времени. Если не принять срочные меры, скоро весь город встанет в пробках.

Минский общественный транспорт имеет достаточно широкую маршрутную сеть, но это, пожалуй, единственный его плюс. Время ожидания на остановках и длительность проезда в разы больше, чем в европейских странах, а поездка с пересадками в часы пик и вовсе может занять несколько часов. По мнению экспертов, это происходит из-за того, что в Минске нет единой транспортной политики.

— Формально организацией работы городского транспорта занимается Мингорисполком. Однако он делегирует свои полномочия другим организациям. Причем разным, — рассказал на «Минском урбанистическом форуме» эксперт РОО «Белорусский союз транспортников» Кирилл Синютич.

Так, развитием автомобильного транспорта занимается ГАИ, общественного – госпредприятие Минсктранс и еще несколько десятков частных перевозчиков, электрички находятся в прямом подчинении Министерства транспорта, за работу метро ответственен Минский метрополитен.

— Сегодня нет никакой координации между этими ведомствами. Решение о строительстве, например, транспортной развязки принимается только на основании того, кто первый пришел к мэру, — отметил один из руководителей «Минского велосипедного общества» Евгений Хоружий.

В силу разных причин с предложениями в горисполком чаще всего обращается Госавтоинспекция, поэтому в Минске имеет место сильный перекос в сторону развития автомобильного транспорта. Улицы в первую очередь рассматриваются как транспортная инфраструктура, ради расширения дорог урезаются пешеходные и зеленые зоны.

Продолжение статьи читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3 (оценок:1)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY