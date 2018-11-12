Как сделать, чтобы дорога на работу отнимала меньше времени

Сегодня на общественном транспорте можно добраться почти в любую точку Минска. Однако с каждым годом это занимает все больше времени. Если не принять срочные меры, скоро весь город встанет в пробках.

Минский общественный транспорт имеет достаточно широкую маршрутную сеть, но это, пожалуй, единственный его плюс. Время ожидания на остановках и длительность проезда в разы больше, чем в европейских странах, а поездка с пересадками в часы пик и вовсе может занять несколько часов. По мнению экспертов, это происходит из-за того, что в Минске нет единой транспортной политики.

— Формально организацией работы городского транспорта занимается Мингорисполком. Однако он делегирует свои полномочия другим организациям. Причем разным, — рассказал на «Минском урбанистическом форуме» эксперт РОО «Белорусский союз транспортников» Кирилл Синютич.

Так, развитием автомобильного транспорта занимается ГАИ, общественного – госпредприятие Минсктранс и еще несколько десятков частных перевозчиков, электрички находятся в прямом подчинении Министерства транспорта, за работу метро ответственен Минский метрополитен.

— Сегодня нет никакой координации между этими ведомствами. Решение о строительстве, например, транспортной развязки принимается только на основании того, кто первый пришел к мэру, — отметил один из руководителей «Минского велосипедного общества» Евгений Хоружий.

В силу разных причин с предложениями в горисполком чаще всего обращается Госавтоинспекция, поэтому в Минске имеет место сильный перекос в сторону развития автомобильного транспорта. Улицы в первую очередь рассматриваются как транспортная инфраструктура, ради расширения дорог урезаются пешеходные и зеленые зоны.

Продолжение статьи читайте здесь