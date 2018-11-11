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Комментарии
11.11.2018
Заико: Путину Лукашенко сейчас не нужен

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико высказался о том, по пути ли главам России и Беларуси в плане экономики.

В «Экономических диалогах» в Белгазете Ярослав Романчук поинтересовался, не кажется ли его собеседнику, что Путин, когда вошел во вкус власти, занялся мистикой с РПЦ, а потом решил идти по пути Лукашенко в плане экономики.

— И сегодня Путин через госплановские методологию и инструменты заставляет Лукашенко идти уже по его сценарию развития. Помните, как в 1998г. Лукашенко хотел впрыгнуть в Союзное государство как его президент? Не получилось. Прошло 20 лет. Сегодня примерно такой же сюжет, в том числе в рамках экономического объединения, предлагает Путин.

— Нет, ну что вы. Лукашенко и Путин — это два пенсионера, — ответил Леонид Заико. — Кстати говоря, Путин — кандидат наук, а Александр Григорьевич никакой степени не имеет. Тоже, понимаете, какое-то ущемление прав. Хотя нет — он почетный доктор Московского университета.

Поэтому ничего подобного. Путину Лукашенко сейчас не нужен. Лукашенко никаких новых теоретических конструкций не предложит. Лукашенко цепляется за старое рукотворное воздействие на экономику. Гоняет людей, по полям ездит, говорит, как навоз надо разбрасывать. Сельское хозяйство в России как-то обходится без путинских указаний. Ездит Путин по полям?

Заико вспомнил, как в 2000-х годах Путин, вдохновленный советской империей, надел белый халат и поехал в какой-то коровник.

— Там один теленок увидел его и стал руки ему лизать. Как грамотно поступил теленок: увидел президента — и сразу облизал. Это пример для всей его команды. Так вот, Путин по полям не ездит, не выращивает у себя на огороде арбузы, картошку не собирает, на тракторе с косилкой не ездит.

 
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