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Обнаженная активистка Femen бросилась наперерез кортежу Трампа в Париже. Видеофакт
Активистка движения Femen с обнаженной грудью бросилась наперерез кортежу президента США Дональда Трампа, который направлялся к Триумфальной арке в Париже.
Сотрудники правоохранительных органов Франции во время задержания активистки движения Femen в Париже. © REUTERS / Carlos Barria
Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV, полуодетая девушка прорвалась через кордон жандармов, стоящий вдоль Елисейских полей, и побежала к машине Трампа, выкрикивая слоган «Ненастоящие миротворцы».
Французские правоохранители без промедления задержали активистку.
Воинствующие феминистки также приняли участие в парижских мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Одна из дам пыталась перехватить кортеж президента США Дональда Трампа. Охрана порыв не оценила. pic.twitter.com/h10iSrvDHz— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 11 ноября 2018 г.