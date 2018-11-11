Обнаженная активистка Femen бросилась наперерез кортежу Трампа в Париже. Видеофакт

Активистка движения Femen с обнаженной грудью бросилась наперерез кортежу президента США Дональда Трампа, который направлялся к Триумфальной арке в Париже.

Сотрудники правоохранительных органов Франции во время задержания активистки движения Femen в Париже. © REUTERS / Carlos Barria

Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV, полуодетая девушка прорвалась через кордон жандармов, стоящий вдоль Елисейских полей, и побежала к машине Трампа, выкрикивая слоган «Ненастоящие миротворцы».

Французские правоохранители без промедления задержали активистку.