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Политика
11.11.2018
Салiдарнасць
Цитата дня. Как Кочанова объясняет коррупцию среди чиновников

Глава Администрации президента не смогла найти причины, но признала, что коррупционные преступления — удар по имиджу власти.

В интервью руководителю ОНТ Марату Маркову Наталья Кочанова ответила на вопрос о том, почему, несмотря на отбор кадров Администрацией президента и проверку силовиков, в Беларуси есть факты коррупции среди чиновников.

Со стороны видно, что Кочанова делает хорошую мину при плохой игре. Ее слова противоречат недавнему заявлению Лукашенко о том, что только в медицине количество дел коррупционного характера резко возросло — почти в два раза. По словам президента, в здравоохранении проблема коррупции стала системной.

— Конечно, это удар по имиджу власти, — заявила Кочанова о коррупционных преступлениях в госорганах и добавила: Где происходит сбой — непонятно.

 
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