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В мире
11.11.2018
В Австрии обнаружили еще одного российского шпиона

Kronen Zeitung, раскрывшая ранее информацию о работавшем на Москву отставном полковнике австрийской армии, рассказала о еще одном подозреваемом в рядах силовых структур.

В шпионаже обвиняется сотрудник австрийской контрразведки.

В Австрии обнаружился еще один обвиняемый в шпионаже на Россию, пишет газета Kronen Zeitung. В этот раз им оказался сотрудник контрразведки, подозреваемый в передаче в Москву секретных документов.

По данным газеты, под подозрение сотрудник Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT) попал более года назад. Все это время в его отношении велось расследование. В отличие от другого российского шпиона, сотрудник BVT имел доступ к секретным документам и передавал их своим кураторам в Москву.

Работник контрразведки обвиняется в разглашении гостайны. Наказанием за это может служить заключение на срок до десяти лет.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Вене.

9 ноября стало известно, что в Австрии обвинен в шпионаже на Россию отставной полковник, работавший в штабе армии страны в Вене. 10 ноября он дал признательные показания. За свою работу от российской разведки за 20 лет сотрудничества он получил € 300 тыс.

По словам обвиняемого, он контактировал с неким человеком по имени Юрий. Они встречались лично как в Австрии, так и за ее пределами. Полковник не работал с секретной информацией, однако ему были доступны системы связи, реестры, телефонные списки.

Также он передавал в Москву информацию об особенностях поведения высокопоставленных австрийских военных чинов — эта информация могла быть успешно использована в ходе переговоров. Отдельным аспектом его работы был сбор данных о структурах альянса НАТО. Для этого он посещал семинары для австрийских военных, организуемые военным блоком, и отправлял своим кураторам получаемую на них информацию.

После сообщений о разоблачении глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, которая должна была состояться в начале декабря. В свою очередь​ российский МИД вызвал посла Австрии.

 
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