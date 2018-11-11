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Общество
11.11.2018
Какие продукты оказались в лидерах по росту цен в октябре

На первом месте — свежие огурцы (+83%) и свежие помидоры (+51%).

Овощи в целом за прошлый месяц подорожали на 19%, сообщает FINANCE.TUT.BY.

По-прежнему продолжает дорожать мясо и мясопродукты — в целом на 2,1%. Так, рагу из свинины стало дороже на 7,9%, мясной фарш — на 3,6%.

Полуфабрикаты из мяса птицы стали дороже на 2,9%, свинина (кроме бескостного мяса) — на 2,7%, куры (цыплята, включая бройлеров) — на 2,3%, субпродукты из птицы — на 2%, сало и грудинка — на 2%, сырокопченая колбаса — на 1,9%, свинина бескостная — на 1,7%, говядина бескостная — на 1,3%, говядина (кроме бескостного мяса) — на 0,6%.

В лидерах по росту цен по-прежнему находятся пшенная и гречневая крупы, которые за октябрь прибавили в цена на 7,4% и 4,7% соответственно. Крупы и бобовые в целом подорожали в октябре на 1,9%.

 
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