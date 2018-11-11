За сколько белорусские артисты сыграют на корпоративе

До Нового года почти два месяца, а заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха уже выкатил прайс на новогодние выступления.

Сегодня звезду можно заказать на корпоратив со скидкой в $ 500. Да-да, вы всё правильно прочитали: $ 500 — это сумма скидки, само выступление обойдётся в 2-3 раза дороже.

Фото из открытых источников

J:морс пошли ещё дальше, и 7 ноября… уже отыграли на первой «ёлке». А раз так, то время разузнать, сколько стоят несколько песен от популярных белорусских музыкантов на вашем новогоднем празднике.

Начнём с того, с кого, собственно, уже начали. Александр Солодуха споёт вам 5 песен за $ 1000, 10 песен за $ 2000, а 20 песен за $ 3000. Причём платите вы, а не он. По истечению скидочной акции к этим суммам добавится $ 500.

Белорусские пост-панки «Петля Пристрастия» готовы отыграть сет на празднике минимум за $ 1000. Одним из условий является выполнение технического райдера.

Поп-артист Саша Немо может не только выступить на вашем корпоративе, но и провести его. 40-минутное выступление певца стоит 2000 рублей (чуть меньше $ 1000). Роль ведущего добавит к этой сумме ещё 1000 рублей. Представители Саши Немо обещают, что артист может исполнить не только свои песни, но и каверы на других исполнителей. А также спеть под гитару композиции, которые пожелают слушатели.

Хулиганы «Дай Дарогу!» ставят на корпоратив ценник в $ 2000, но не ограничивают своих фанатов по времени. По словам менеджера группы, музыканты могут отыграть полтора часа, но «если народ потребует ещё, то будем играть ещё».

Такой же ценник выставляет группа NAVIBAND, которая представляла Беларусь на «Евровидении-2017» в Киеве. Правда, выступать за эти деньги будет не вся группа, а только Артём и Ксюша. 40-минутный акустический сет стоит 4000 рублей.

А вот кумир молодёжи Макс Корж, который в декабре 2017 года собрал «Минск-Арену», вообще не выступает на корпоративах. Вероятно, это объясняется контрактом с крупным лейблом «Respect Production».

Могилёвская группа NizKiz за выступление на корпоративе берёт от $ 1500 до $ 3000. По словам менеджера группы, цена зависит от многих факторов. Например, от самого заказчика, от даты и места корпоратива, а также от заинтересованности группы.

Зато за 7000 рублей вы сможете на протяжении 45-55 минут наслаждаться подвижными и весёлыми музыкантами из группы «Без Билета». Выше упомянутый J:морс порадует вашу компанию за 10 000 рублей! Это рекорд.

Если, конечно, брать Александра Солодуху со скидкой.

Цены на выступления зависят от места и даты корпоратива, а также от количества песен. Также музыканты просят выполнять бытовой и технический райдеры и доплачивать 10% от основного ценника — эта сумма уходит на налог.