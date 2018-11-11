Жительница Могилева: «На помойку выбросили два портрета Лукашенко»

Работники школы уверяют, что портреты вынесли на время.

На свалку из средней школы № 19 отправились портреты президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, сообщает подписчица портала mogilev.online. Она прислала снимки в редакцию.

— Что, уже президента «на свалку»? — спрашивает женщина и отмечает, что «так обращаются с портретом президента РБ в СШ 19».

Сотрудники школы рассказали свою версию событий. По их словам, портреты не выбрасывали, они лишь некоторое время пролежали возле склада после того, как были вынесены из кабинетов.