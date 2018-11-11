Шесть мифов о насморке. Почему не помогут прогревание и чесночный сок

Одно из самых распространенных недомоганий, особенно в межсезонье, – насморк. Многие относятся к нему несерьезно: мол, сам пройдет.

О распространенных стереотипах, касающихся насморка, Intex-press рассказала Юлия Койпаш, врач-оториноларинголог Барановичской городской поликлиники №3.

МИФ №1. Насморк можно не лечить, сам пройдет

– Это заблуждение. Ринит (насморк) редко является самостоятельным заболеванием. Как правило, это симптом других, более серьезных болезней (ОРВИ, аллергии и т.д.). Если пустить все на самотек, могут развиться серьезные осложнения: гайморит, синусит. При дальнейшем распространении воспалительный процесс может затронуть дыхательные пути, органы слуха и даже мозговые оболочки. Поэтому лечить насморк нужно.

МИФ №2. Насморк можно вылечить с помощью прогревания

– Не всегда. К такой процедуре (некоторые пациенты прогревают нос горячими вареными яйцами, мешочками с горячей солью, ингаляциями паром) можно прибегнуть только в начале болезни, когда выделения из носа имеют водянистую консистенцию. В этом случае сухое тепло помогает снизить отек слизистой и облегчить дыхание.

Если же ринит перешел в следующую стадию (выделения из носа стали вязкими, густыми, желтоватого или зеленоватого цвета), использовать прогревания нельзя: жизнедеятельность вирусов и бактерий только усилится.

Ингаляции при насморке также могут быть опасны. И не только тем, что создают в носу теплую и влажную среду, в которой бактерии усиленно размножаются. Вдыхание горячего пара может усилить отек слизистой и привести к ожогу. И самое главное: любые тепловые процедуры противопоказаны при повышенной температуре.

МИФ №3. Капли от насморка безопасны – их можно закапывать сколько хочешь

– Нет и еще раз нет. Большинство людей, столкнувшись с заложенностью носа, немедленно прибегают к помощи сосудосуживающих капель и пользуются ими чуть ли не месяцами. Этого делать нельзя. Подобные препараты дают временное облегчение, но частое применение капель пересушивает слизистую и вызывает привыкание.

Впоследствии они просто перестают помогать, и, чтобы достичь нужного эффекта, приходится закапывать их чаще и даже прибегать к оперативному лечению. Поэтому не стоит использовать сосудосуживающие препараты дольше того времени, которое указано в инструкции или прописано врачом.

МИФ №4. Зеленые выделения из носа – признак бактериальной инфекции. Такой насморк обязательно лечить антибиотиками

– Не всегда. Некоторые пациенты, увидев зеленоватые выделения из носа, сразу идут в аптеку и покупают капли с антибиотиком. Я бы не рекомендовала этого делать без консультации со специалистом. Дело в том, что по мере развития насморка выделения из носа меняют свой цвет и консистенцию. На первой стадии они прозрачные и водянистые. По мере развития заболевания становятся бело-желтыми или зеленоватыми и густеют. Это связано с увеличением в них количества белых кровяных телец, борющихся с бактериями.

МИФ №5. Чтобы насморк прошел быстрее, нужно часто и сильно сморкаться

– Это не так. В действительности неприятное ощущение заложенности носа связано не с избытком содержимого в носу, а с отеком слизистой оболочки. Поэтому активное высмаркивание вряд ли принесет облегчение. Более того, попытки резко и сильно высморкаться небезопасны. Это может привести к развитию отита. Очищать нос нужно осторожно, каждую ноздрю по отдельности.

МИФ №6. Для лечения насморка можно закапывать в нос сок чеснока и лука

– Нет. Такие действия не только не идут на пользу, но и способны навредить. При насморке слизистая оболочка носа раздражена, а едкий сок лука, тем более чеснока, травмирует ее еще больше. Более того, едкий сок может привести к ожогу слизистой. Гораздо результативнее будет употреблять полезные овощи в пищу.

Как правильно чихать

Чихать нужно в одноразовый платок, который следует сразу же выбросить. Многоразовый тканевый платок – это источник инфекции;

нельзя чихать, закрываясь ладонями. Микробы остаются на руках, а затем «прилипают» к вещам и предметам, к которым вы притрагиваетесь;

если нет одноразового платка или салфетки, чихать нужно в локоть. Так вы уменьшаете распространение микробов. К тому же локтем впоследствии вы ни к чему не прикасаетесь.