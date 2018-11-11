Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Историк: «СССР был страной стукачей, но не потому, что народ плохой»
Какие продукты оказались в лидерах по росту цен в октябре
Жительница Могилева: «На помойку выбросили два портрета Лукашенко»
Шесть мифов о насморке. Почему не помогут прогревание и чесночный сок
В Беларуси могут разрешить онлайн-торговлю алкоголем, сигаретами и лекарствами
И снова здравствуйте: 11 ноября подорожает топливо
Синоптики назвали самые туманные города Беларуси
«Ахроменка раскрываў для нас змрочны сусвет нашага мінулага»
На этой кухне что-то готовится. Пригожин принял участие в переговорах Шойгу с ливийским маршалом
Як са школьных падручнікаў «зніклі» 3,5 млн беларусаў замежжа
В ближайшие дни ожидается мокрый снег и гололед
Украинский эксперт о Лукашенко-миротворце: «Ты его в дверь, а он в окно»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
На севере Беларуси появился новый для наших широт хищник
«Коммунистический взгляд на сексуальную жизнь привел к резкому росту изнасилований»
Бабченко: «Приезжайте в аэропорт и посмотрите на выражение лиц выходящих с рейса из Минска»
Холина ответила Высоцкой: Милая, вы вовремя вышли замуж за влиятельного режиссера
Как Лукашенко выглядел на фото с Пашиняном, с которым повздорил из-за генсека ОДКБ

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как молодые белорусы получают «военник» без службы в армии
Класковский: «Лукашенко предпочитает въезжать в Европу на белом коне, а не теряться в массовке»
Почему Бабич пока не рычит, а мурлыкает
Академик с расчетным листком опроверг главу НАН: «За октябрь я получил 496 рублей»
Жителей деревни не пустили посмотреть, как Лукашенко мост открывал
Как Лукашенко на деле спасает торговлю шаговой доступности. На конкретных примерах
Почему доску в честь 100-летия БНР пришлось устанавливать в кафе
Малишевский: «Лаконичное освещение (!) Фемиды стоит почти $ 25 тысяч»
Дарья Шманай сдувает со стола Лукашенко пылинки перед саммитом ОДКБ. Видеофакт
Рекорд? Минский таксист запросил 195 рублей за поездку из аэропорта
Первый вице-премьер: давайте поменяем правила, по которым действуют силовики!
Горбачев: «Часть народа молча пакует чемоданы и бежит от сказочных фантазеров»
История одной фотографии: как Брежнев у брестского мальчика конфеты отобрал
«В белорусской армии есть только один президент, и имя его — Владимир Владимирович Путин»
Как Лукашенко пытался отрекламировать белорусскую продукцию, а в итоге подставил и ее, и себя
Врач из Бреста: «Я жила обычной жизнью и вдруг превратилась в «революционера»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Шуба для Лукашенко
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Как сейчас выглядит Аральск-7 — город, где производили биологическое оружие, а потом забросили
Как выглядели лица иностранцев, когда Лукашенко заговорил о правах человека и демократии
Минские школьники записали на видео, как их загоняют в БРСМ
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
11.11.2018
Ирина Плюто, intex-press
Шесть мифов о насморке. Почему не помогут прогревание и чесночный сок

Одно из самых распространенных недомоганий, особенно в межсезонье, – насморк. Многие относятся к нему несерьезно: мол, сам пройдет.

О распространенных стереотипах, касающихся насморка, Intex-press рассказала Юлия Койпаш, врач-оториноларинголог Барановичской городской поликлиники №3.

МИФ №1. Насморк можно не лечить, сам пройдет

– Это заблуждение. Ринит (насморк) редко является самостоятельным заболеванием. Как правило, это симптом других, более серьезных болезней (ОРВИ, аллергии и т.д.). Если пустить все на самотек, могут развиться серьезные осложнения: гайморит, синусит. При дальнейшем распространении воспалительный процесс может затронуть дыхательные пути, органы слуха и даже мозговые оболочки. Поэтому лечить насморк нужно.

МИФ №2. Насморк можно вылечить с помощью прогревания

– Не всегда. К такой процедуре (некоторые пациенты прогревают нос горячими вареными яйцами, мешочками с горячей солью, ингаляциями паром) можно прибегнуть только в начале болезни, когда выделения из носа имеют водянистую консистенцию. В этом случае сухое тепло помогает снизить отек слизистой и облегчить дыхание.

Если же ринит перешел в следующую стадию (выделения из носа стали вязкими, густыми, желтоватого или зеленоватого цвета), использовать прогревания нельзя: жизнедеятельность вирусов и бактерий только усилится.

Ингаляции при насморке также могут быть опасны. И не только тем, что создают в носу теплую и влажную среду, в которой бактерии усиленно размножаются. Вдыхание горячего пара может усилить отек слизистой и привести к ожогу. И самое главное: любые тепловые процедуры противопоказаны при повышенной температуре.

МИФ №3. Капли от насморка безопасны – их можно закапывать сколько хочешь

– Нет и еще раз нет. Большинство людей, столкнувшись с заложенностью носа, немедленно прибегают к помощи сосудосуживающих капель и пользуются ими чуть ли не месяцами. Этого делать нельзя. Подобные препараты дают временное облегчение, но частое применение капель пересушивает слизистую и вызывает привыкание.

Впоследствии они просто перестают помогать, и, чтобы достичь нужного эффекта, приходится закапывать их чаще и даже прибегать к оперативному лечению. Поэтому не стоит использовать сосудосуживающие препараты дольше того времени, которое указано в инструкции или прописано врачом.

МИФ №4. Зеленые выделения из носа – признак бактериальной инфекции. Такой насморк обязательно лечить антибиотиками

– Не всегда. Некоторые пациенты, увидев зеленоватые выделения из носа, сразу идут в аптеку и покупают капли с антибиотиком. Я бы не рекомендовала этого делать без консультации со специалистом. Дело в том, что по мере развития насморка выделения из носа меняют свой цвет и консистенцию. На первой стадии они прозрачные и водянистые. По мере развития заболевания становятся бело-желтыми или зеленоватыми и густеют. Это связано с увеличением в них количества белых кровяных телец, борющихся с бактериями.

МИФ №5. Чтобы насморк прошел быстрее, нужно часто и сильно сморкаться

– Это не так. В действительности неприятное ощущение заложенности носа связано не с избытком содержимого в носу, а с отеком слизистой оболочки. Поэтому активное высмаркивание вряд ли принесет облегчение. Более того, попытки резко и сильно высморкаться небезопасны. Это может привести к развитию отита. Очищать нос нужно осторожно, каждую ноздрю по отдельности.

МИФ №6. Для лечения насморка можно закапывать в нос сок чеснока и лука

– Нет. Такие действия не только не идут на пользу, но и способны навредить. При насморке слизистая оболочка носа раздражена, а едкий сок лука, тем более чеснока, травмирует ее еще больше. Более того, едкий сок может привести к ожогу слизистой. Гораздо результативнее будет употреблять полезные овощи в пищу.

Как правильно чихать

Чихать нужно в одноразовый платок, который следует сразу же выбросить. Многоразовый тканевый платок – это источник инфекции;

нельзя чихать, закрываясь ладонями. Микробы остаются на руках, а затем «прилипают» к вещам и предметам, к которым вы притрагиваетесь;

если нет одноразового платка или салфетки, чихать нужно в локоть. Так вы уменьшаете распространение микробов. К тому же локтем впоследствии вы ни к чему не прикасаетесь.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.6 (оценок:7)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY