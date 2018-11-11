Топ самых старых и молодых белорусских чиновников

Руководитель Администрации президента Наталья Кочанова рассказала о базе перспективной молодежи для работы в госорганах. Это не первая попытка омолодить белорусских чиновников: власти говорили о таких планах еще 10 лет назад.

Но до сих пор во всех ветвях власти можно найти чиновников-пенсионеров. Еврорадио составило собственный топ самых старых и самых молодых белорусских госслужащих.

Топ старых

Министр

Владимир Ващенко, Министерство по чрезвычайным ситуациям

Родился в 1958 году (60 лет).

В 1983 году окончил Могилевский машиностроительный институт. До того, как стать министром, он успел поработать сборщиком на тароремонтном заводе «Белтара», заточником на «Строммашина», младшим инспектором пожарного надзора, начальником караула, заместителем начальника и, наконец, начальником военизированной пожарной части в Могилеве. Был начальником Могилевского областного управления МЧС. В 2002 году окончил Командно-инженерный институт МЧС. Министр по чрезвычайным ситуациям с 29 декабря 2010 года.

Чиновник высшего ранга

Валентин Сукало, председатель Верховного суда

Родился в 1942 году (76 лет).

Настоящий старожил. В белорусской юстиции с 1968 года. Успел побывать министром еще в БССР. После 1991 года и провозглашения независимости Беларуси Валентин Сукало принимал непосредственное участие в формировании национальной судебной системы и проведении реформ органов судебной власти. С января 1997 года работает в должности Председателя Верховного суда Беларуси.

Депутат

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей

Родился в 1949 году (69 лет).

В 1968 году окончил сельхозтехникума и работал агрономом колхоза «Победа социализма» в Витебской области. После пошел по партийной линии: занимал ряд административных должностей в Лиозненском и Верхнедвинском райкоме КПБ. Был депутатом Верховного совета XII созыва, потом председателем Витебского облисполкома, членом Совета Республики Национального собрания. 27 октября 2008 года был впервые избран председателем Палаты представителей Национального собрания. На данный момент занимает должность председателя Палаты представителей третий раз подряд.

Глава области

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома

Родился в 1953 году (65 лет).

В 1975 году окончил Могилевский машиностроительный институт, в 1991 году — Академию общественных наук при ЦК КПСС. Работал на Могилевском автомобильном заводе. По карьерной лестнице поднимался в Могилевском облисполкоме. С 2012 по 2016 годы был депутатом Палаты представителей Национального собрания. Председатель Гродненского облисполкома с ноября 2013 года.

Топ молодых

Министр

Дмитрий Крутой, Министерство экономики

Родился в 1981 году (37 лет).

Дмитрий Крутой окончил БГТУ, затем работал на кафедре. После аспирантуры устроился в Министерство лесного хозяйства. В 2006 году перешел на работу в Минэкономики в управление, отвечающее за лесной комплекс в Беларуси. В 2010 году окончил Академию управления. В течение трех лет, с 2014 по 2017, был заместителем министра экономики, затем - первым заместителем. Министерское кресло занял 18 августа 2018 года.

Заместитель министра

Александр Яцко, Министерство культуры.

Родился в 1984 году (34 года).

В 2005 году окончил БНТУ и начал работать мастером на ОАО "МАПИД". Потом работал там прорабом и начальником производственного отдела. В 2008 году перешел в Комитет государственного контроля. Назначен заместителем министра культуры с 11 сентября 2013 года — тогда Яцко еще не было даже 30 лет.

Депутат

На самом деле, таких два. Депутаты Александр Богданович и Павел Жданович родились в один и тот же день - 29 апреля 1982 года. Сегодня им по 36 лет.

Александр Богданович — белорусский спортсмен, каноист, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года. После окончания университета физкультуры работал спортсменом-инструктором национальной команды по гребле на байдарках и каноэ, а также тренером спортивной команды внутренних войск МВД.

Павел Жданович — историк. Окончил Гомельский государственный университет и аспирантуру в Институте истории НАН Беларуси. Работал учителем истории в гомельской школе. После был директором Гомельского областного музея военной славы.

Глава района Минска

Дмитрий Петруша, руководитель Центрального района

Родился в 1983 году (35 лет).

В 2006 году окончил Витебский государственный технологический университет и начал работать мастером службы эксплуатации газового хозяйства в Витебске. В 2012 году окончил Академию управления. С июля 2016 по июнь 2018 работал заместителем гендиректора в «Белтопливогаз». С 28 июня 2018 года — руководитель администрации Центрального района Минска.

Председатель райисполкома

Михаил Киселевич, Лепельский район

Родился в 1988 году (30 лет).

Возглавил район в сентябре 2018 года. А до того работал заместителем председателя и начальником управления сельского хозяйства и продовольствия в том же Лепельском районе.