Ученые рассказали, чем опасен сон не в полной темноте

У людей, которые спят не в полной темноте, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Девушка, страдающая бессонницей. Архивное фото. © Fotolia / BillionPhotos.com

Кроме того, проблемы со здоровьем могут возникнуть и у тех, кто встает до восхода, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

— Сейчас все больше данных появляется о том, что имеется достаточно четкая связь между избыточной освещенностью, прежде всего, конечно, в крупных городах, и риском развития тех или иных заболеваний, прежде всего речь идет о сердечно-сосудистых и онкологических, — сказал руководитель центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.

Он пояснил, что свет — главный регулятор выработки гормона мелатонина, который дает клеткам организма сигнал о том, что наступила ночь. По словам эксперта, каждая клетка работает по своим часам, так что цикличность некоторых процессов отличается от 24-часовой, а мелатонин дает команду на регулирование этого цикла.

— Меняется не только работа функциональных систем — сердечно-сосудистой, дыхательной и так далее, а также меняется активность генома, когда мы спим, меняется активность определенных генов. Поэтому, если свет избыточен, а в вечернее время мы используем яркое освещение, компьютеры, гаджеты, это сдвигает фазу выработки мелатонина на более поздние часы, соответственно, вызывает у человека проблемы со сном, — уточнил Калинкин.

Просыпаться после восхода солнца

Как отметил главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, доктор биологических наук Владимир Ковальзон, многие исследования показывают, что если люди встают затемно, то у них повышается вероятность нарушения иммунитета и возникновения депрессии.

— Проблема в том, что мы живем в таком временном режиме, когда уже сейчас школьники и многие работающие просыпаются до восхода солнца, а устроены мы так, что нам нужно вставать после восхода солнца, чтобы оно уже светило, потому что солнечный свет перезапускает наши биологические часы, — сказал Ковальзон.

А вот электрический свет, пояснил он, сильно отличается от солнечного и такой способностью не обладает.

— Биологические часы настроены у большинства людей не на 24 часа, а на 25, и каждое утро нам нужно как бы стрелки подводить, чтобы идти в ритм, — когда мы шторы открываем, солнечный свет, очень яркий, перезапускает биологические часы, и мы тогда переводим стрелки в нормальное время, — сказал Ковальзон.

Ночная работа грозит онкологией

Еще более опасной для здоровья эксперты называют работу по ночам. Как заявил заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов, замена сна каким-либо видом бодрствования противоречит работе внутренних часов организма.

— Независимо от того, хотим мы или не хотим спать, клетки нашего организма в темноте переходят в ночной режим, это управляется генетическим механизмом, который находится внутри каждой клетки. Как бы мы ни старались своим поведением изменить наши привычные биоритмы, мы не можем это сделать, — отметил Полуэктов.

Если человек работает ночью, а спит днем, то в организме происходит рассогласование, которое называется «десинхроноз», пояснил эксперт.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения признала, что сменная работа — потенциально онкогенный вид деятельности, при нем повышается риск развития некоторых опухолевых заболеваний.

— В частности, было показано на опухолях молочной железы у женщин, которые работают в ночную смену. Речь шла о медсестрах и стюардессах. Эти риски возрастали на 40 процентов у медсестер и на 70 процентов у стюардесс, — уточнил Полуэктов.

Лучшее время для сна

Лучшее время для засыпания, по словам экспертов, определяется усилением соответствующих биоритмов.

— В 21:00-22:00 начинается секреция гормона мелатонина, после 22 часов, когда его уровень достаточно высок, создаются наиболее удачные условия для засыпания. Кроме того, важен ритм температуры тела, он в вечерние часы тоже начинает изменяться, внутренняя температура тела падает, и, соответственно, это облегчает засыпание, это происходит тоже после 22 часов, — отметил Полуэктов.

Он добавил, что ученые проводили исследования в примитивных обществах — племенах в Африке и Южной Америке. Эти данные показали, что время засыпания у людей, которые лишены влияния цивилизации, определяется не моментом восхода и захода солнца, а как раз снижением и повышением внутренней температуры тела.

Общая рекомендация по продолжительности сна, которую дают специалисты, составляет от семи до девяти часов в сутки, однако допустимо и шесть, и десять часов.

— Мы спим циклами, цикл занимает полтора часа, за ночь обычный человек спит пять циклов — это около восьми часов, но есть люди, которым мало пяти циклов, им нужно шесть, таких людей процентов 30. И есть люди, которые высыпаются за четыре цикла, их немного. Это зависит от генов, мы устроены все по-разному, — рассказал Ковальзон.

Длительный сон, по мнению Калинкина, часто является сопутствующей патологией и связан с каким-либо хроническим воспалительным процессом или другими заболеваниями, поэтому долго спать не всегда полезно.

Полуэктов, в свою очередь, отметил, что люди, у которых нет возможности нормально спать в течение недели, могут отоспаться в выходные. Это позволит частично компенсировать недельную нехватку сна.

— Но это запускает механизм бессонницы, потому что чем позже человек встает в выходные дни с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье, тем меньше давление сна в вечерние часы. Соответственно, человеку сложно заснуть в привычное время, он, поздно проснувшись, бодрствует более продолжительное время и засыпает в более поздние часы, чем раньше, а утром ему вставать на работу в понедельник, поэтому сон его сокращается и он встает уставший, невыспавшийся, разбитый, — уточнил Калинкин.