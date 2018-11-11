Вице-чемпионка мира: белорусские мужчины как инопланетяне

Серебряный призер чемпионата мира по гимнастике Екатерина Галкина раскритиковала сильный пол.

Фото Alex Equilibrium, CityDog

— Если честно, мне как-то в этом плане на соотечественников не везло, — заявила спортсменка в интервью «Прессболу». — Хотя, наверное, просто не встретила своего человека.

В любом случае хотела бы, чтобы он был из наших. Много времени провожу за рубежом, иностранцы тоже как-то не вдохновляют.

Скажем, итальянцы слишком себялюбивые. В центре солнечной системы он, а вокруг крутятся все остальные. Хотя, конечно, глупо считать, что представители каждой нации обладают одними и теми же качествами. Просто, наверное, мне такие попадались.

Но итальянцы все равно понапористее. Наши вроде бы свои, должны быть понятными, однако каждый раз кажется, что немного инопланетяне.

— Это как?

— Человек от тебя чего-то хочет, но ничего не желает для этого делать. Это и есть наша пресловутая «памяркоўнасць».

— Они-то знают, чего от тебя хотят.

— Мужчины должны понимать, что главенствующий фактор для нас — не слова, а действия. Говорить научились все, следуя известному правилу, что женщина любит ушами. Это верно, но лишь в какой-то мере. Мужчину характеризуют поступки.

Гимнастка Елена Ткаченко: «Любая женщина мечтает выглядеть так, чтобы ее хотели 24 часа в сутки» (фото)