Вице-чемпионка мира: белорусские мужчины как инопланетяне

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Историк: «СССР был страной стукачей, но не потому, что народ плохой»
Какие продукты оказались в лидерах по росту цен в октябре
Жительница Могилева: «На помойку выбросили два портрета Лукашенко»
Шесть мифов о насморке. Почему не помогут прогревание и чесночный сок
В Беларуси могут разрешить онлайн-торговлю алкоголем, сигаретами и лекарствами
И снова здравствуйте: 11 ноября подорожает топливо
Синоптики назвали самые туманные города Беларуси
«Ахроменка раскрываў для нас змрочны сусвет нашага мінулага»
На этой кухне что-то готовится. Пригожин принял участие в переговорах Шойгу с ливийским маршалом
Як са школьных падручнікаў «зніклі» 3,5 млн беларусаў замежжа
В ближайшие дни ожидается мокрый снег и гололед
Украинский эксперт о Лукашенко-миротворце: «Ты его в дверь, а он в окно»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
На севере Беларуси появился новый для наших широт хищник
«Коммунистический взгляд на сексуальную жизнь привел к резкому росту изнасилований»
Бабченко: «Приезжайте в аэропорт и посмотрите на выражение лиц выходящих с рейса из Минска»
Холина ответила Высоцкой: Милая, вы вовремя вышли замуж за влиятельного режиссера
Как Лукашенко выглядел на фото с Пашиняном, с которым повздорил из-за генсека ОДКБ

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как молодые белорусы получают «военник» без службы в армии
Класковский: «Лукашенко предпочитает въезжать в Европу на белом коне, а не теряться в массовке»
Почему Бабич пока не рычит, а мурлыкает
Академик с расчетным листком опроверг главу НАН: «За октябрь я получил 496 рублей»
Жителей деревни не пустили посмотреть, как Лукашенко мост открывал
Как Лукашенко на деле спасает торговлю шаговой доступности. На конкретных примерах
Почему доску в честь 100-летия БНР пришлось устанавливать в кафе
Малишевский: «Лаконичное освещение (!) Фемиды стоит почти $ 25 тысяч»
Дарья Шманай сдувает со стола Лукашенко пылинки перед саммитом ОДКБ. Видеофакт
Рекорд? Минский таксист запросил 195 рублей за поездку из аэропорта
Первый вице-премьер: давайте поменяем правила, по которым действуют силовики!
Горбачев: «Часть народа молча пакует чемоданы и бежит от сказочных фантазеров»
История одной фотографии: как Брежнев у брестского мальчика конфеты отобрал
«В белорусской армии есть только один президент, и имя его — Владимир Владимирович Путин»
Как Лукашенко пытался отрекламировать белорусскую продукцию, а в итоге подставил и ее, и себя
Врач из Бреста: «Я жила обычной жизнью и вдруг превратилась в «революционера»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Шуба для Лукашенко
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Как сейчас выглядит Аральск-7 — город, где производили биологическое оружие, а потом забросили
Как выглядели лица иностранцев, когда Лукашенко заговорил о правах человека и демократии
Минские школьники записали на видео, как их загоняют в БРСМ
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
11.11.2018
Вице-чемпионка мира: белорусские мужчины как инопланетяне

Серебряный призер чемпионата мира по гимнастике Екатерина Галкина раскритиковала сильный пол.

Фото Alex Equilibrium, CityDog

— Если честно, мне как-то в этом плане на соотечественников не везло, — заявила спортсменка в интервью «Прессболу». — Хотя, наверное, просто не встретила своего человека.

В любом случае хотела бы, чтобы он был из наших. Много времени провожу за рубежом, иностранцы тоже как-то не вдохновляют.

Скажем, итальянцы слишком себялюбивые. В центре солнечной системы он, а вокруг крутятся все остальные. Хотя, конечно, глупо считать, что представители каждой нации обладают одними и теми же качествами. Просто, наверное, мне такие попадались.

Но итальянцы все равно понапористее. Наши вроде бы свои, должны быть понятными, однако каждый раз кажется, что немного инопланетяне.

— Это как?

— Человек от тебя чего-то хочет, но ничего не желает для этого делать. Это и есть наша пресловутая «памяркоўнасць».

— Они-то знают, чего от тебя хотят.

— Мужчины должны понимать, что главенствующий фактор для нас — не слова, а действия. Говорить научились все, следуя известному правилу, что женщина любит ушами. Это верно, но лишь в какой-то мере. Мужчину характеризуют поступки.

Гимнастка Елена Ткаченко: «Любая женщина мечтает выглядеть так, чтобы ее хотели 24 часа в сутки» (фото)

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.1 (оценок:7)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY