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10.11.2018
Салiдарнасць
Как блогер уличил крупного застройщика в обмане Лукашенко

Антон Мотолько провел расследование о застройке на границе заказника «Лебяжий».

Блогер и общественный активист Антон Мотолько утверждает, что владелец компании «Тапас» Павел Белый обманул главу государства, начав строительство ресторана в прибрежной зоне заказника «Лебяжий». Подробности расследования Мотолько опубликовал на своем сайте.

Претензии активиста вкратце выглядят следующим образом.

Александр Лукашенко Своим указом № 365 от 21 июля 2014 года Александр Лукашенко передал компании «Тапас» участок земли рядом с минским заказником «Лебяжий» под постройку многофункционального комплекса.

Спустя четыре года глава государства внес изменения в генплан Минска, утвержденный указом президента от 23 апреля 2003 года № 165. Под жилую застройку выделен земельный участок площадью 3,45 га в районе улиц Тимирязева — Ратомская.

По наблюдениям Мотолько, после этого земли, отданные Тапасу для строительства «Олимпик Парка» увеличились.

Кроме того, при строительстве жилых домов было нарушено требование по ограничению этажности застройки — вблизи заказника появились девятиэтажки. Хотя максимальная этажность не должна превышать семи этажей.

В своем расследовании активист указывает на о, что вместо теннисных кортов и других спортплощадок в будущем «Олимпик Парке» стали появляться коттеджи.

И самое главное — на берегу пруда Лебяжий рабочие расчистили площадку под застройку. Антон предполагает, что именно здесь появится предусмотренный проектом ресторан.

По его мнению, тем самым застройщик обманул главу государства.

«Там будет небольшой жилой комплекс, очень аккуратный»

Блогер приводит слова Лукашенко о том, как появилась идея создания парка на территории заказника и какие условия были выдвинуты застройщику:

— Там будет небольшой жилой комплекс, очень аккуратный — мы не можем перегружать озеро это, там же ученые — попробуй повернуться резко, так попадешь. Якобы там пернатые какие-то, хотя никаких пернатых там нет — иногда лебедя два плавают, когда я еду каждый день мимо на работу. Ну говорят, что ценное озеро.

Начиналось все с меня, не хочу снимать с себя ответственность: я еду мимо этого озера и понимаю, надо его в порядок привести внешне — оно оказалось фактически в городе на главном проспекте. Я так где-то сказал, и ко мне подходит человек однажды и говорит: «Послушайте, разрешите, я там построю чего-то». Я говорю: «Хорошо, первое — приводишь за свой счет озеро в порядок, но аккуратно — туда ж нельзя влезть и начинать чистить, ибо ты этих птиц вообще оттолкнешь, ученые критиковать будут. Надо сделать так, чтобы было видно, что это озеро первозданное, но в то же время сверху или сбоку окультуренное. И второе — если будет там построено что-то, это не должно быть слишком высокое, чтобы не перегрузить эту часть. И третье — социальный объект, спортивный желательно» — «Понял — пойду проектировать».

Приносит мне лично (горисполком видел переговоры) документы. Я посмотрел: вроде ничего, соответствует улице напротив, дома подходят, невысокая застройка, несколько коттеджей и т. д., спортивный комплекс для детишек и благоустройство озера. Хорошо — делайте.

Что ответили Мотолько в «Тапас»

В запросе мы просили застройщика предоставить разрешительные документы на расширение пятна застройки комплекса «Олимпик Парк» вглубь заказника «Лебяжий» и указать, что и в каких параметрах будет строиться на присоединенной территории, написал блогер на своем сайте. Вот что на это ответила пресс-служба «Тапас»:

— Строительство МФК «Олимпик Парк» осуществляется ООО «ТАПАС» в соответствии с проектно-сметной документацией. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории и прокладке инженерных сетей, необходимых для ввода строительных очередей объекта.

Ознакомиться с проектом застройки и концепцией объекта Вы можете на сайте группы компаний «ТАПАС» или агентства недвижимости «Мегаполис».

В настоящее время проект застройки проходит корректировку.

Итак, что мы имеем. Компания Павла Белого с помощью указа президента (пытаясь при этом обмануть Лукашенко, мол, они все делают по закону) строит ресторан в прибрежной зоне, на бывшей территории заказника «Лебяжий».

Чем важен заказник «Лебяжий»

Республиканский биологический заказник «Лебяжий» —уникальный для города природный объект, существующий в качестве заказника с 1984 года.

Всего на территории заказника зарегистрировано 337 видов высших сосудистых растений, 126 видов позвоночных, в том числе: 18 видов млекопитающих, 88 видов птиц (из них — 5 краснокнижных), 3 вида пресмыкающихся, 7 видов земноводных, 10 видов рыб. Здесь встречаются и редкие виды жуков, в том числе впервые отмеченные на территории Беларуси.

На территории заказника «Лебяжий» имеются два места обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную Книгу, переданные под охрану с установлением специального режима: большая выпь и малая выпь.

Кто такой Павел Белый

Бывший профессиональный хоккеист, прочно закрепившийся в хоккейной команде Лукашенко. И успешный бизнесмен, занявший в рейтинге «Ежедневника» «Топ 200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2017» 55 место.

Является управляющим группы компаний «Тапас». Как сообщает Udf.by, за последние годы его компания возвела и возводит жилые комплексы «Браславский», «Мегаполис», «Олимпик-Парк», «Аквамарин», бизнес-центр Futuris. В 2017-м «Тапас» получил здания на площади Якуба Коласа (ТЦ «Импульс» и примыкающие к нему объекты).

 
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