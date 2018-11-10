В Беларуси могут разрешить онлайн-торговлю алкоголем, сигаретами и лекарствами

Произойти это может уже в 2019 году.

Онлайн-продажи алкоголя, лекарств, табака и ювелирных изделий могут разрешить на территории стран Евразийского экономического союза уже в 2019 году. Такое предложение есть в проекте «дорожной карты» по развитию цифровой торговли в странах ЕАЭС на 2019–2020 годы, сообщает РБК.

Как пояснил российскому бизнес-изданию представитель пресс-службы Евразийской экономической комиссии, регулирующей деятельность ​ЕАЭС, на данном этапе работы над «картой» собираются мнения представителей бизнеса о проблемах, мешающих развитию субъектов цифровой торговли, повышению их присутствия на рынке стран ЕАЭС и выходу на глобальные рынки.