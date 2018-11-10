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Скандалы
10.11.2018
Салiдарнасць
Аркадия Израилевича выпустили из СИЗО КГБ

Это подтвердила Радыё Свабода жена бизнесмена.

Бизнесмен Аркадий Израилевич в пятницу 9 ноября был освобожден из следственного изолятора КГБ. Это подтвердила Радыё Свабода его жена Маргарита.

По ее словам, Аркадий Израилевич пока не хочет давать комментарии. Маргарита Израилевич сообщила, что обвинение ее мужу не предъявлено.

Напомним, информация о задержании Израилевича появилась в СМИ поздно вечером 31 октября. Как сообщала «Наша Нiва», его задержали за дачу взятки. Источник из окружения бизнесмена уверял TUT.BY, что никто взяток не давал, а была «чистая провокация».

Первоначально силовые ведомства открещивались от «дела Израилевича», уверяя прессу, что бизнесмен не находится у них.

Сообщение о освобождении бизнесмена обсуждают на форумах и в соцсетях. Предлагаем краткий обзор первых реакций.

Из обсуждения на дискуссионной площадке talks.by:

«Интересно, какую арену или дворец «для народа» он начнет «добровольно» строить за свои деньги?».

«Рассчитался с бюджетом и в соответствии с законом освобождён от уголовного преследования».

«Читал его интервью и могу сказать, что достойный и уважаемый человек живёт и работает в нашей стране. Больше таких и всё в порядке будет в Беларуси».

Последнее интервью Израилевича перед арестом: «Мама говорила, что мой язык — мой враг»

 
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