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Экономика
10.11.2018
Кирилл Иванов
Восстание Оршанщины из пепла и руин: ожидание и реальность

Похоже, что еще один проект государственного масштаба рискует стать долгостроем.

10 ноября правительство рассмотрело проекты Комплексной программы развития Оршанского района на период до 2023 года, а также указ президента «О дополнительных мерах по созданию условий для ускоренного развития Оршанского района Витебской области».

По словам главы правительства Сергея Румаса, во время работы над этими документами «многое было уточнено, но остались вопросы, требующие обсуждения»:

— К программе приложен комплекс мер, включающий более пятисот мероприятий. Комплекс мер нуждается в существенной доработке. Его нужно структурировать по органам государственного управления, целям, задачам. Определить единую систему индикаторов и параметров достижения целей задач в зависимости от видов деятельности.

Тем, кто не знал или забыл, напомним: впервые глава государства потребовал поднять «из руин и пепла в ближайшее время» Оршу, Барань и Болбасово весной 2017-го, во время апрельского послания парламенту и народу.

— Эти регионы — очередная эпопея, которую мы начинаем. И мы должны очень быстро решить эти проблемы, — задал темп глава государства подчиненным.

В начале июля того же года Лукашенко подписал нормативно-правовые акты, направленные на развитие Оршанского района. К тому моменту был разработан комплексный план первоочередных мер по развитию региона до 2020 года.

И вот спустя полтора года правительство рассматривает очередной пакет документов, а сам срок восстания из пепла растягивается еще на три года.

Все это напоминает предыдущие эпопеи властей. Взять хотя бы программу оздоровления убыточных сельхозпредприятий, которую предыдущее правительство Андрея Кобякова, судя по всему, успешно заболтало. И которая, по словам экономистов Сергея Чалого и Ярослава Романчука, так ничем и не закончилась.

Миссия выполнима: что мешает восстановить Оршу из руин и пепла

 
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