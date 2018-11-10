Фотожабы: «Хлопчик, водочки нам принеси, мы самолет продаем»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Цифра дня. За сколько продают самолет, на котором летал Лукашенко

Гомельский туалет, на который потратили из бюджета 1,5 миллиона рублей, пока не работает

Рекорд? Минский таксист запросил 195 рублей за поездку из аэропорта

Лукашенко назвал 7 ноября праздником мира и прав человека

«Лепет здешних чинуш по поводу идеалов Октября смешон»

Сотрудники Минсоцполитики Красноярского края РФ присвоили себе чайники и мультиварки, приобретенные за государственный счет в качестве подарков ветеранам Великой Отечественной войны

Чем окончится русский «праздник санкций»

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«С днем военного разведчика!»