И снова здравствуйте: 11 ноября подорожает топливо

В двадцать третий раз с начала года.

11 ноября подорожает топливо, сообщает сайт «Белнефтехима». Это будет двадцать третье подорожание с начала года, в последний раз это произошло 28 октября.

Стоимость автомобильного топлива на АЗС изменится на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,41 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,50 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,71 руб., ДТ – 1,50 руб.

Вице-премьер рассказал, на сколько еще надо повысить цены на бензин