В СК России рассказали, были ли у керченского стрелка сообщники

По делу о бойне в Керчи допрошено 650 человек.

Следствие по уголовному дела о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже пришло к выводу, что предполагаемый убийца действовал самостоятельно. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России.

По делу о массовом убийстве в Керчи допрошено 650 человек. Следствием детально установлен путь предполагаемого убийцы Владислава Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку. Сейчас детально исследуется его личность, взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления, составлен подробный психологический портрет. Назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Напомним, что 17 октября в Керченском политехническом колледже произошла стрельба и взрыв — 21 человек погиб и около 50 получили ранения.

По официальной версии, 18-летний Владислав Росляков пришел в колледж с ружьем и взрывным устройством, после стрельбы он покончил с собой.

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