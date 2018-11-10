Синоптики назвали самые туманные города Беларуси

В Белгидромете говорят, что в ноябрьском тумане нет ничего удивительного.

За окнами белое «молоко», в аэропорту Минска в пятницу происходили массовые задержки рейсов из-за густого тумана. Обычное ли это дело, когда такой туман, и где в Беларуси самый туманный город, TUT.BY расспросил в Белгидромете.

Почему за окнами туман?

Минск последних дней сравнивают с Лондоном и с Сайлент Хиллом из фильма ужасов — столько тумана вокруг. В Белгидромете говорят, что в ноябрьском тумане нет ничего удивительного.

— Нельзя сказать, что постоянно так бывает, но ноябрь — месяц предзимний, в таких туманах в это время ничего экстраординарного. Сейчас стоит довольно теплая погода для этого времени года, температурный фон по-прежнему выше климатической нормы на 1−4 градуса. Теплый влажный воздух поступает в поле повышенного давления. При тихой погоде образуются туманы, и они сохраняются днем и ночью — днем видимость незначительно улучшается.

В трех областях видимость — 100−200 метров

По данным Белгидромета на 15.00 пятницы, туман в ближайшие сутки сохранится на большей части страны.

— Наиболее интенсивные туманы в Могилевской, Минской и Гомельской областях, видимость — около 100−200 метров. В Гродненской области туманы ослабели, видимость стала получше — в основном только дымки. В Витебской и Брестской областях туманы есть, но не повсеместно. Видимость там 400−500 метров, по Витебской области — около 300, — говорят специалисты.

Самые туманные города — Новогрудок и Воложин

Сколько туманных дней в Беларуси в год? В среднем — 43 дня. При этом больше всего дней с туманами в Воложине (76) и в Новогрудке (74). Выходит, что это самые туманные белорусские города. В Минске в среднем в год 46 дней с туманами, в том числе 9 из них приходится на ноябрь.

Самые туманные месяцы — октябрь (в среднем 5 дней с туманами), ноябрь (в среднем 7 дней с туманами) и декабрь (в среднем 6 дней с туманами).

Самым серым годом в Минске был 1960-й. Тогда было аж 102 туманных дня, из них в ноябре — 15! Тот год был туманным и во многих других регионах Беларуси.

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