Украинский эксперт о Лукашенко-миротворце: «Ты его в дверь, а он в окно»

Южные соседи неоднозначно оценивают инициативы официального Минска.

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«Белгазета» опросила украинских экспертов о том, как из Украины выглядят миротворческие инициативы Александра Лукашенко, Елена Снигир, аналитик Центра международных исследований Дипломатической академии при МИД Украины (Киев):

— Это, кажется, тот самый случай, когда «ты его в дверь, а он в окно». А я-то думала — что ж так все интересовались доверием Петра Алексеевича к Александру Григорьевичу...

Неужели на все у Минска хватит своего личного состава — и на украинскую границу, и на выборы, и на миротворчество? Клонируют они их у себя, что ли? На Беларусь родимую останется защитников или все в Украину будут откомандированы? Я думаю, скорее всего, Петру Алексеевичу останется только вежливо отказаться от такого щедрого предложения. Никак нельзя оголять белорусские тылы.

Тарас Сахарчук, обозреватель «Громадське радио» (Киев):

— Все выглядит так, будто Лукашенко просто использует украинскую тематику в собственных политических целях. Чаще — чтобы показать себя в выгодном свете перед Западом. Или показать свою значимость перед лидерами других постсоветских стран. Чтобы от кого-то получить какие-то преференции. Все это очень удобно — можно прикрываться красивыми словами о мире и благе украинского народа. Вот только в Украине за прошедшие годы уже видели легион таких «посредников-миротворцев».

И выработали к ним устойчивый иммунитет — недоверие. Здесь еще и понимание того, что «друг моего врага — не мой друг», т.е. с точки зрения украинцев нельзя говорить о союзничестве с Россией и одновременно — о желании сделать добро Украине. Или то, или другое.

Владислав Гиман, обозреватель газеты «Деловая столица» (Киев):

— Белорусский президент мастерски играет акцентами так, что порой трудно понять, кому он подыгрывает. «Осталось завезти ядерное оружие на Донбасс и война начнется», — это что, выпад против США, предоставляющих летальные вооружения украинской армии, или против России, ударными темпами восстанавливающей базы хранения ЯО в Крыму и будто уже разместившей там первые боеголовки?

А вот еще характерный пассаж: «Кто-то сейчас на Западе говорит, что самая демократичная страна в Восточной Европе сегодня — это Украина. Но кто из вас хочет жить в этой демократической Украине, например, на Донбассе?».

Звучит тоже неоднозначно, учитывая уровень осведомленности Минска о причинах происходящего на Донбассе.

При этом — Лукашенко имитирует украинскую риторику о щите, прикрывающем Европу. Украинские чиновники, включая Порошенко, Климкина и т.д., спорадически напоминают Брюсселю, что кровью украинских военных остановлен российский агрессор. Белорусам, к счастью, кровь проливать не пришлось, но они тоже, мол, защищают Европу. По словам Лукашенко, Минск очень многое делает для ЕС, потому как через белорусский заслон «мышь не проскользнет».

Есть еще одна цель, которую преследует Минск, пытаясь наладить коммуникацию с США, в частности, попытками переформатировать переговорный процесс по Донбассу. Она заключается в том, чтобы в первую очередь заблокировать вопрос о создании российской военной базы в Беларуси.

Путин добивается этого, используя в качестве аргумента необходимость зеркального ответа на «Форт Трамп». Американцы в «нормандском формате» с подачи Лукашенко ранее уже всплывали — в 2015-м, когда Кремль также продавливал согласие Минска на открытие российских баз на своей территории. Президенту РБ такой сценарий стоит поперек горла, поскольку де-факто ведет к концу его правления.

Казалось бы, учитывая союзный статус, и без того предусматривающий дислокацию российских войск в Беларуси, что изменится от развертывания базы? Ведь россияне и так чувствуют там себя вполне как дома.

Но ситуация с Крымом четко показала, что сам факт наличия подобного объекта по своей сути является «черным ходом» для России. Плюс это фактическая легализация любой подрывной деятельности против госструктур и общественно-политических процессов в принимающей стране.

Отсюда и расшаркивание Лукашенко перед Вашингтоном. Присутствие американцев в «нормандском формате» дает повод отмахнуться от российских хотелок: неудобно нам, мол, сейчас базу — ведь у нас тут по Украине диалог налаживается с американцами.

И потом Вашингтону будет, скажем так, неудобно прессовать белорусского президента-миротворца. В общем, налицо очередная попытка воспользоваться тактикой маятника, которую Александр Григорьевич за четверть века своего правления освоил в совершенстве.