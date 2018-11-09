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Общество
09.11.2018
Последнее интервью Израилевича перед арестом: «Мама говорила, что мой язык — мой враг»

За пару недель до задержания скандальный бизнесмен Аркадий Израилевич дал интервью YouTube-каналу «Баренцева. Интервью».

В нём он рассказал о шумихе вокруг ресторана в Куропатах, своём обострённом чувстве справедливости и том, почему надо наслаждаться жизнью.

Цитаты из интервью приводит Наша Нива.

По словам Аркадия Израилевича, лучше всего у него получается наслаждаться жизнью:

— У меня самый лучший день — сегодня. Нам в детстве долбили про светлое будущее, мы жили в завтрашнем дне. Никто не знает, что будет завтра, давайте сегодня жить.

Большая часть беседы была посвящена скандалу вокруг ресторана «Поедем, поедим» в Куропатах. Аркадий Израилевич опроверг свою причастность к владению этим заведением:

— Ресторан мне не принадлежит и никогда не принадлежал. Владельцы — мои близкие друзья: два американца, пара россиян, Зайдес.

Он заявил, что не видит ничего плохого в строительстве ресторана рядом с мемориальным комплексом Куропаты:

— Я всю жизнь прожил напротив кинотеатра «Мир», окна смотрели на Военное кладбище. Я шел через Военное кладбище в школу, я шел через Военное кладбище домой, когда мы прогуливали уроки, мы прогуливали их на Военном кладбище. Другой пример — Яма. Всем известно, что там уничтожено Минское гетто, там уничтожено пять тысяч евреев. Почему эти люди не стояли там, когда строили гостиницу Hilton?

Аркадий Израилевич считает, что стал героем скандалов из-за обостренного чувства справедливости.

— Мама говорила, язык мой — враг мой, — отметил он и признался, что «состояние войны ближе, чем состояние мира».

В интервью Израилевич рассказал, что впервые за долгие годы столкнулся в Беларуси с бытовым антисемитизмом.

— Когда я пытался в соцсетях, в чатах отстоять свою точку зрения, то на второй реплике писали, мол, «морда ж**овская, куда лезешь, езжай в свой Израиль», — отметил он.

Бизнесмен признался, что о Куропатах он знал не всегда.

— Мне очень стыдно. Я прожил десять лет в Дроздово, и только году на пятом узнал, что есть Куропаты. Хотя я коренной минчанин. Я слышал, что они где-то есть, потом мне сказали: «Пойдем, покажу, есть скамеечка, на которой Клинтон и Шушкевич сидели».

Жил под фамилией жены, не любит российскую пропаганду. 8 фактов о бизнесмене Израилевиче

 
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