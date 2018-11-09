Коммерсантъ: «Лукашенко и остальные, судя по всему, были за любой кипеш, кроме голодовки»

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Последнее интервью Израилевича перед арестом: «Мама говорила, что мой язык — мой враг»
Суд оставил приговор Федыничу и Комлику без изменений
На литовском портале появилась новость о планах нападения НАТО на Беларусь
Карикатура дня. Как загоняют в БРСМ
СМИ назвали имя нового главного тренера хоккейного «Динамо»
После жалобы БТ с Youtube удалили почти все ролики политического блогера Nexta
Названо место армии Беларуси среди вооруженных сил мира
Шуневич открыл памятник погибшим при исполнении милиционерам. Фотофакт
Как Лукашенко выглядел на фото с Пашиняном, с которым повздорил из-за генсека ОДКБ
Цитата дня. Газета.Ру – о насилии над женщинами в России
Бобруйские предприятия дышат на ладан. Что делать?
В гимназии на деньги КГБ откроют музей Дзержинского: «Чтобы воспитывать достойных граждан»
Главный тренер «Челси»: поздравляю белорусов с хорошей игрой, БАТЭ вполне мог завершить матч вничью
«Отравление» и тараканы. Сотрудник «медиаимперии» Пригожина рассказал о своей работе
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Бабченко: «Приезжайте в аэропорт и посмотрите на выражение лиц выходящих с рейса из Минска»
Как Лукашенко на деле спасает торговлю шаговой доступности. На конкретных примерах
Жителей деревни не пустили посмотреть, как Лукашенко мост открывал
Люди им только мешают. Почему чиновники презирают собственный народ
Что не так с мостом через Припять, который откроет Лукашенко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Почему доску в честь 100-летия БНР пришлось устанавливать в кафе
Малишевский: «Лаконичное освещение (!) Фемиды стоит почти $ 25 тысяч»
Дарья Шманай сдувает со стола Лукашенко пылинки перед саммитом ОДКБ. Видеофакт
Рекорд? Минский таксист запросил 195 рублей за поездку из аэропорта
Чорны маклер Лукашэнкі
Полная хронология группового изнасилования девушки-дознавателя полицейскими в Уфе
Первый вице-премьер: давайте поменяем правила, по которым действуют силовики!
Горбачев: «Часть народа молча пакует чемоданы и бежит от сказочных фантазеров»
Что не так с мостом через Припять, который откроет Лукашенко
История одной фотографии: как Брежнев у брестского мальчика конфеты отобрал
«В белорусской армии есть только один президент, и имя его — Владимир Владимирович Путин»
Жил под фамилией жены, не любит российскую пропаганду. 8 фактов о бизнесмене Израилевиче
Невзоров: «Путин и глубоко православный народ дурят друг друга»
Как Лукашенко пытался отрекламировать белорусскую продукцию, а в итоге подставил и ее, и себя
Врач из Бреста: «Я жила обычной жизнью и вдруг превратилась в «революционера»
Как выглядит дом задержанного мэра Жодино
Карикатура дня. Поднимем белорусскую экономику с колен
В телеге сегодня. Пока Стриженова рассказывает про плохую Америку, ее дочь живет в Нью-Йорке
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Шуба для Лукашенко
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Как сейчас выглядит Аральск-7 — город, где производили биологическое оружие, а потом забросили
Как выглядели лица иностранцев, когда Лукашенко заговорил о правах человека и демократии
Минские школьники записали на видео, как их загоняют в БРСМ
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
09.11.2018
Салiдарнасць
Коммерсантъ: «Лукашенко и остальные, судя по всему, были за любой кипеш, кроме голодовки»

Спецкор «Коммерсанта» — об удивительном итоге саммита ОДКБ.

Фото president.gov.by

Андрей Колесников написал о том, какой оказалась цена титанических усилий лидеров шести стран, пытавшихся выбрать для себя генсека ОДКБ.

Приведем фрагменты публикации.

«Дело в том, что ОДКБ лишилась, как известно (не всем, конечно, но все-таки), своего генерального секретаря. Юрий Хачатуров, бывший генсек, был отозван со своего поста Арменией, а точнее ее харизматиком (да, кажется, именно так) Николом Пашиняном в связи с тем, что обвиняется (по странному совпадению опять прежде всего Николом Пашиняном) в разгоне протестов армянской оппозиции в марте 2008 года.

И теперь во весь рост встал вопрос: кто вместо него? Это была без преувеличения главная и даже единственная интрига саммита ОДКБ».

Путин опоздал на саммит на полтора часа.

«Время шло, а Владимира Путина все еще не было. Так что мысль о том, что сегодня или никогда, теперь была связана уже лично с ним. Да приедет ли вообще?

Общая ситуация усугублялась тем, что в кулуарах ОДКБ кто-то подбросил мысль о том, что в Астане, а может быть, даже и на саммите может появиться Илон Маск, с которым Казахстан с некоторых пор, похоже, связывает свое космическое будущее (а не с Россией, вот что случилось). И эта мысль вообще переворачивала всю ситуацию с ног на голову и даже, возможно, вверх дном. Что же будет в связи с новым генсеком и вообще? Да неужели правда Илон Маск может оказаться в Астане?.. И уж не он ли?!.

…Через четверть часа приехал все-таки и Владимир Путин, и все началось.

Пока лидеры обменивались в алфавитном порядке, появилась информация, что согласованной кандидатурой является все-таки представитель Беларуси.

Что ж, это означало, что Александр Лукашенко опять всех переиграл.

При этом так же внезапно, как и начались, утихли разговоры про Илона Маска. Он просто, видимо, померк на фоне таких фигур, как Станислав Зась».

Александр Лукашенко и секретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась. Фото Алексей Дружинин / РИА Новости

Как отмечает спецкор «Коммерсанта», переговоры продолжались невыносимо долго, дольше всего обсуждали именно кандидатуру генсека.

«Идея белорусского генсека встретила мощное сопротивление привыкшего в последнее время побеждать Никола Пашиняна. Кандидатура армянского генсека не устраивала не привыкшего в последнее время проигрывать Владимира Путина (а что если это будет первый раз?). Александр Лукашенко и остальные, судя по всему, были за любой кипеш, кроме голодовки, тем более что обед, которым их покормил Нурсултан Назарбаев, был превосходен».

Итоги переговоров, которые длились несколько часов, удивили журналиста:  так ничего и не придумали и договорились окончательное решение принять 6 декабря в Санкт-Петербурге.

«И только когда события этого дня оказались исчерпаны, стало очевидно невероятное. Да какая, к черту, разница, кто будет генсеком ОДКБ? Ну какая?! Никакой ровным счетом. Эти секретари меняются раз в три года, и до сих пор от того, кто насколько вдохновенно трудился на этом посту, не зависело ровным счетом ничего — ни в жизни этой организации, ни в жизни вообще. А главное — и никогда не будет зависеть», подвел итог Андрей Колесников.

Как Лукашенко выглядел на фото с Пашиняном, с которым повздорил из-за генсека ОДКБ

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY