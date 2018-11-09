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Профсоюзы
09.11.2018
Суд оставил приговор Федыничу и Комлику без изменений

Минский городской суд 9 ноября рассмотрел апелляционную жалобу на приговор руководителям профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику, осужденным за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

В итоге суд решил оставить приговор в силе, сообщает TUT.BY.

Архивное фото

После оглашения решения суда Геннадий Федынич заявил, что намерен обжаловать приговор в Верховном суде.

— Приговор с сегодняшнего дня вступает в силу, и подписывать документы, как руководитель я уже не смогу. Но это не значит, что я не буду работать. Профсоюз продолжит свою деятельность, — сказал Федынич.

В жалобе Федынич и Комлик отмечали, что показания некоторых свидетелей в суде были незаконными, поскольку были получены под давлением.

В зале суда собрались около 100 человек. Среди них правозащитники и представители посольств США, Великобритании, Литвы, Чехии, сообщает praca-by.info.

Адвокат Людмила Казак на суде заявила о том, что международное правозащитное и профсоюзное сообщество расценивает «дело профсоюзов» как атаку на независимые профсоюзы и свободу ассоциации.

По словам адвоката, совокупность достоверных и достаточных доказательств по делу не представлена. Людмила Казак напомнила, что согласно УПК обвинительный приговор не может выноситься на основании предположений. Одни доказательства не относятся вообще к обвинению, другие добыты с нарушением закона.

Так называемую выписку из банка нельзя считать допустимой и достоверной, заявила Людмила Казак. Во-первых, не установлен источник, из которого она взята. Во-вторых, нет документа, в котором описаны оперативно-розыскные действия, с помощью которых она была изъята.

«Александр Григорьевич разберется очень быстро». Последнее слово Геннадия Федынича в суде

Напомним, по версии следствия, председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич и главный бухгалтер профсоюза Игорь Комлик незаконно открыли счет в банке Литвы, куда в 2011 году от нерезидентов Беларуси поступили денежные средства в иностранной валюте — 140 тысяч евро и 18 тысяч долларов. В последующем эти деньги в долларах и евро снимались со счета Комликом и доставлялись членами профсоюза на территорию Беларуси, где возвращались Комлику и Федыничу. В результате чего Федынич и Комлик не заплатили налогов на сумму 22 тысячи рублей с учетом деноминации.

24 августа суд Советского района Минска приговорил Федынича и Комлика к 4 годам домашней «химии» без конфискации имущества, но с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей сроком на 5 лет. Также суд постановил взыскать в пользу государства с Федынича и Комлика 47 746 рублей и госпошлину 387 рублей.

 
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