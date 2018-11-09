Что делать тем, кто не хочет секса?

Не смейтесь. Это серьезная проблема. Не хотеть секса – это нормально. Но наше общество так ориентированно на секс, что это создает дискомфорт для тех, кто не может разделять повальную страсть окружающих к обсуждению секс-повестки.

Мы ведь любим поговорить про секс. За последние пару десятков лет про секс наговорили столько, сколько не говорили за всю предыдущую историю существования человеческой цивилизации. Одна годовая подписка на какой-нибудь глянцевый журнал расскажет о сексе всё от А до Я. Мы секс-ориентированная цивилизация. Секс и всё что с ним связано – это важнейшая составляющая нашей современной жизни.

И это очень однозначная оценка. Особенно это касается женщин, как ни странно. Секс-жизнь мужчин мало кого интересует. Там почему-то по умолчанию считается, что мужик – это такой бык-осеменитель, которого только подведи к женщине и он всегда готов. Чего там еще обсуждать? А вот для женщин нужны правила. Их масса. Нужно заниматься сексом с такой-то частотой. В таких-то вариациях. Нужно чаще маструбировать. «Познавать свое тело». Вот это всё.

Я уверен, что нет ни одной современной женщины, которая ни разу не сталкивалась с секс-рекомендациями. Вот только, секс и вся шумиха вокруг него очень сильно переоценены. Секс-тренинги, секс-коучи, секс-гуру, секс-блоггеры, секс-пособия, целые книги о сексе – все это очень очень очень переоценено. Всё что нам нужно знать о сексе уместится в одну страничку Википедии. Серьезно. Дедушка Фрейд сейчас начнет сильно вертеться в могиле, но секс – это просто здоровье. Биологический фактор. Физиология. Причем жутко индивидуальная. Никаких тебе трансферов энергии, сверх-либидо и прочей ерунды.

Секс – это половое поведение, свойственное большинству биологических видов. Активация нейронов в нескольких ядрышках преоптической области переднего гипоталамуса. Примерно тоже самое как активация расположенных рядышком центров жажды. Изменилось содержание NaCl(соли) в крови – надо попить. Также и с сексом: активировались факторы полового поведения – надо заняться сексом.

А вот эти факторы, активирующие половое поведение - они сугубо индивидуальные. Они различные для мужчин и женщин. Различные для людей гомосексуальной ориентации. А еще они сильно различаются для каждого отдельного мужчины и каждой отдельной женщины. И даже у каждого отдельного мужчины, и особенно у каждой отдельной женщины, в разный период их жизни они также сильно отличаются.

Секс – это физиология. Чтобы мужчина занялся сексом с женщиной, или женщина с мужчиной, или еще какие-то там варианты, – нужна активация полового поведения и всех сопутствующих физиологических процессов. Химическая активация. Звучит скучно? Да, но мы вроде уже в 21 веке, и когда мы, скажем, заболели, мы не веселого шамана вызываем, а идем к доктору за скучным диагнозом и пьем скучную таблетку, состоящую из скучных химических элементов.

Также и сексом. И это очень важное понимание, потому как большая часть того, что мы читаем о сексе это некие обобщенные характеристики. Всякие теории о секс-предпочтениях, теории о секс-предрасположенностях и так далее. Вот это всё сразу в мусор. Например, у разных женщин секс-предпочтения и секс-предрасположенности диаметрально противоположны не только на уровне их индивидуальной физиологии (что возбуждает и нравится одной, напрочь не работает у другой), а просто на уровне гормонального фона внутри одного конкретного цикла овуляции.

Не мне объяснять женщинам, что «всё нравится и хочу-хочу-хочу секса» - это где-то около или во время овуляции. Но уже через пару недель: «я такая уродина, с которой никто не захочет заниматься сексом, да мне и самой не очень хочется вот это всё… можно я лучше просто полежу тут калачиком».

Но вот женщина открывает статью, где героиня расписывает «как это должно быть» и понимает, что у неё все не так. Её влечет к другим мужчинам, да и влечет редко. Её не возбуждает ничего из «Пяти самых сексуальных частей тела мужчины». Ей не нравится, когда ей стимулируют «самые эрогенные зоны женского тела». Ей вообще не нравится, когда что-то там стимулируют. Ей реально может не очень-то нравится сам секс и это будет нормальным!

В этом всё в итоге и дело. Когда мы говорим о сексе, как о физиологии, то мы подразумеваем индивидуальные особенности. Как врожденные, так и приобретенные. Ровно такие же, как цвет глаз, тембр голоса, длину пальцев рук, уровень сахара в крови, непереносимость глютена. Секс – это ровно то же самое. Особенности нашего индивидуального развития.

Это может быть понятным. Ведь, вроде все девочки уже в курсе, что их цикл — это та еще гормональная встряска. Уровень эстрогенов и прогестерона то растет, то резко падет. И все это происходит за какие-то там 30-48 часов. Проснулась в одном настроении, а засыпаешь уже в другом. Да, что там настроения – там разные лица порой. И это норма. Отечность, разные состояния кожного покрова и всё такое. Все уже привыкли к этому и научились с этим жить. Мы же не изгоняем дьявола, когда у женщины начинается ПМС? Мы понимаем происходящие внутри её организма изменения и корректируем свое отношение.

Но вот перенести схожие физиологические процессы на сексуальное поведение нам пока почему-то сложно. Мы все цепляемся за убежденность в том, что секс – это некий высший акт духовного или какого-то там еще соития. Из-за этой убежденности мы распространяем в массы ложные знания, которые не приводят ни к чему хорошему.

Все, что нужно уяснить на этом этапе: секс – это биологическая потребность, активируемая нашей нервной системой. Изначально эта потребность служила инструментом для размножения и только размножения. Животные почти всегда занимаются сексом исключительно ради зачатия нового потомства.

Схема такая: внутри самки созревает яйцеклетка, дальше самка привлекает самцов, выбирает из них самого лучшего, чик-чик, оплодотворение, беременность, новое потомство. Если бы человек жил по этой схеме, то мы бы занимались сексом только пару дней во время женской овуляции. Которая в животном мире еще и случается не раз в месяц, а раз в сезон или раз в год. Но мы можем заниматься сексом в любое время. На любой стадии цикла. Просто ради того, чтобы…

Чтобы что? Нет общего ответа. Удовольствия? Выброс гормонов вроде пролактина и окситоцина. Да. Или рост прогестерона. Да. Или активация дофаминовых центров. Есть такое. Пролактин – расслабляет после секса. Окситоцин формирует привязанность и чувство удовлетворенности. Прогестерон снижает раздражительность. Но у каждой женщины и каждого мужчины эти вещества выделяются в индивидуальном соотношении. Нет нормы в том, сколько окситоцина выделится гипотоламусом при стимуляции влагалища и шейки матки во время традиционного секса. У одной его будет много, и она будет рассказывать всем об одних ощущениях, а у второй его будет совсем чуть-чуть и для неё секс будет совсем иным.

И такие особенности есть на всех уровнях. Для одной секс – это часть системы вознаграждения, и она охотно поощряет партнера за какие-то действия в свой адрес. А другой свойственно иное поведение и для неё сексуальный контакт с партнером – это активация центров стресса и беспокойства. Одной нужно долго расслабляться через длительную прелюдию, а вторая «заводится с пол-оборота».

Секс и переживания, связанные с ним - слишком индивидуальны и фрагментарны, чтобы мы выносили их на всеобщее обсуждение. Мы не должны тыкать своим сексуальным опытом в других людей и провоцировать их на какие-то особые действия. И уж точно не должны стыдить и принижать кого-то за то, что их секс отличаются от «нормы» сексуального поведения. Которая, кстати, продиктована не нашей физиологией и наукой, а культурой потребления и её излишествами.

То, о чем мы должны говорить открыто – это о разности наших сексуальных предпочтений и о праве на приватность всех вопросов, связанных с ними. Нам следует максимально осторожно относиться к вопросам сексуального образования, пытаясь обозначить все возможные варианты формирования сексуального поведения.

Но главное, мы не должны бояться воспринимать свои личные потребности и ощущения, как единственно адекватные и правильные. То, что мы чувствуем во время секса. То, как часто мы им занимаемся. То, каким образом мы им занимаемся. С кем мы им занимаемся и насколько долго. Все это наша личная уникальная физиология, которую не нужно корректировать ради каких-то там рекомендаций и правил поведения.

История девушки, которая отказалась от секса