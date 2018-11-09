На литовском портале появилась новость о планах нападения НАТО на Беларусь

На портале «Kas vyksta Kaune» («Что происходит в Каунасе») появилась новость под названием «НАТО планирует вторгнуться в Беларусь».

Выяснилось, что это фейк, а сайт взломали, рассказали сотрудники издания delfi.lt.

Кибератаку совершили днём 26 октября. Из-за того, что хакеры указали более раннюю дату публикации, новость сразу попала в архив и сотрудники сайта её не заметили. Информацию о подозрительной новости сотрудникам портала передали из Министерства обороны в среду, 7 ноября.

В результате расследования выяснилось, что к публикации непричастны сотрудники издания. В связи со взломом редакция подала заявление в полицию и Национальный центр кибербезопасности.

Что происходит в странах Балтии, Польше и Украине? Читайте в нашем спецпроекте «Соседи»

Названо место армии Беларуси среди вооруженных сил мира