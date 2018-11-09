СМИ назвали имя нового главного тренера хоккейного «Динамо»

В минском клубе пошли на «радикальные решения».

«Динамо» уволило главного тренера Горди Дуайера и других тренеров клуба, сообщает официальный сайт «зубров». В данный момент «Динамо» располагается на последнем месте в Западной конференции КХЛ, проиграв 19 из 25 матчей сезона.

Гендиректор «Динамо» Дмитрий Басков так прокомментировал увольнения:

— Команде необходимы радикальные перемены, поэтому, совместно с тренерами обсудив положение дел, мы пришли к единодушному выводу, что прекращение сотрудничества с нынешним тренерским штабом должно придать положительный импульс нашей команде. Нам необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры. В такие моменты резкие решения оправданы, только так мы можем что-то изменить.

По информации Tribuna.com, новым главным тренером минского «Динамо» назначен наставник сборной Беларуси Андрей Сидоренко.

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