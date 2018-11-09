После жалобы БТ с Youtube удалили почти все ролики политического блогера Nexta

Степан Путило, который больше известен как видеоблогер Nexta, лишился почти всех своих видео. Ютуб удалил их после жалобы Белтелерадиокомпании.

Степан — сын журналиста Белсата Александра Путило. Парень сотрудничает с Белсатом под псевдонимом «Степан Светлов» и ведет свой персональный видеоблог, насчитывающий 192 тысячи подписчиков.

Блогер приобрел популярность как автор видеороликов с кричащими заголовками в стиле «Хартии-97», посвященными общественно-политической жизни Беларуси. В роликах он часто использовал видео государственных телеканалов, однако сопровождал их своим комментарием.

Сейчас на канале осталось лишь несколько видео. Остальной контент удален.

Как объясняет сам блогер, причиной случившегося стали жалобы государственных телеканалов. На него раньше жаловались и сотрудники СТВ, и глава БТ Иван Эйсмонт. Сначала они апеллировали к использованию торговых знаков (логотипов) телеканалов. Затем стали жаловаться на использование видео, то есть на нарушение авторских прав. Это сработало. Сначала удалили два видеоролика.

После того как к жалобам присоединился и канал ОНТ, Ютуб заблокировал почти все видео блогера.

Сам Степан Путило утверждает, что лишь цитировал видео. А это, по его мнению, разрешено законодательством Беларуси. Вместе с тем Ютуб, принимая то или иное решение, руководствуется американским законодательством.

Степан Путило живет и учится в Польше. Но зимой в квартире его родителей в Минске прошел обыск. Это было связано с деятельностью блогера, так как на него будто бы пожаловались за оскорбление в адрес Лукашенко.