Как «БелДжи» за год потерял 10 тысяч автомобилей

Две цифры, которые показывают всю утопичность идеи с Geely.

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Когда белорусские власти в начале нынешнего года ставили планы по выпуску Geely, они наверняка руководствовались известной поговоркой «точность – вежливость королей!» Правда, для выполнения этих планов королевских способностей не хватило.

Еще в январе белорусам было обещано, что к концу 2018 года «БелДжи» выпустит 15 435 китайских автомобилей Geely. Вот так! Не 15 тысяч и даже не 15 с половиной, а именно 15 435, и ни одной джилиной меньше! Тут даже самый последний скептик поверит.

Но шли месяцы, а вместе с ними и новенькие Geely потихоньку шли с конвейера. И вот исполняющий обязанности генерального директора предприятия Геннадий Свидерский 8 ноября поставил новую задачу на следующий, 2019 год — 25 тысяч автомобилей, сообщает БЕЛТА.

Но, постойте, а что же там с выполнением предыдущей задачи? По словам все того же Свидерского, с начала года на предприятии произведено более 5,4 тысячи легковых автомобилей. 5,4 тысячи!

Думается, не надо быть великим математиком, чтобы понять насколько эта цифра отличается от запланированных 15 435. Как и прагматиком, чтобы оценить вероятность достижения этого результата за оставшиеся до конца года месяцы.

Не хочется утруждать читателя большим количеством цифр. Но кое-какие все-таки хотелось бы привести, чтобы показать всю адекватность оценок наших властей данного проекта. Вы думаете 15 435 Geely – это единственные «реалистичные» планы на 2018 год?

Ну что вы! После открытия «БелДжи» бывший вице-премьер Владимир Семашко заявил, что завод выпустит в 2018 году 25 тысяч автомобилей (еще на 10 тысяч больше). Позже прозвучала и другая цифра – продавать к концу нынешнего года по 8 тысяч машин в квартал!

Впрочем, это еще цветочки. Изначальные планы были куда амбициознее. Открывая завод «БелДжи», Александр Лукашенко потребовал выпускать ежегодно «хотя бы» 60 тысяч(!) автомобилей, заметив, что для выхода на рентабельность необходимо 35 тысяч.

А пока чиновники соревнуются, кто больше на словах произведет Geely, предприятие продолжает работать в минус, опустошая наши карманы. И, если судить по реальным результатам, а не популистским планам, эту чью-то блажь нам оплачивать еще очень долго.

«БелДжи»: то ли чиновники что-то скрывают, то ли мы чего-то не понимаем