Названо место армии Беларуси среди вооруженных сил мира

Подготовлен новый рейтинг военной силы стран мира.

В рейтинге Firepower Index-2018, где учитывались многочисленные факторы (численность армии, количество военной техники, уровень финансирования, доступ к нефтепродуктам и др.) Беларусь заняла 41 место в мире. Таким образом она стала 17-й по силе армией в Европе.

Среди стран СНГ Беларусь на третьем месте, уступая России и Узбекистану.

Относительно соседей мы также далеко не первые. Выше находится Россия (второе место в мире), Польша (22-я) и Украина (29-я). Слабее Беларуси оказались страны Балтии – у Литвы 95-е место, а у Латвии – 105-е. Показываемсилуармий Беларуси и соседейвинфографике.

Самой сильной армией мира в рейтинге назвали армию США. В пятёрку вошли также Россия, Китай, Индия и Франция.

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