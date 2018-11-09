Шуневич открыл памятник погибшим при исполнении милиционерам. Фотофакт

В Минске на улице Кальварийской во внутреннем дворике управления внутренних дел Минского облисполкома установили памятник сотрудникам милиции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.

В торжественной церемонии открытия мемориала принял участие министр внутренних дел Игорь Шуневич, а так же ветераны и сотрудники милиции.

Памятник установлен на средства, которые были собраны сотрудниками УВД по их личной инициативе. Автором постамента стал известный белорусский скульптор Александр Тухто.