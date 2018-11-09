Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Как Лукашенко выглядел на фото с Пашиняном, с которым повздорил из-за генсека ОДКБ
На севере Беларуси появился новый для наших широт хищник
Цитата дня. Газета.Ру – о насилии над женщинами в России
Бобруйские предприятия дышат на ладан. Что делать?
В гимназии на деньги КГБ откроют музей Дзержинского: «Чтобы воспитывать достойных граждан»
Главный тренер «Челси»: поздравляю белорусов с хорошей игрой, БАТЭ вполне мог завершить матч вничью
«Отравление» и тараканы. Сотрудник «медиаимперии» Пригожина рассказал о своей работе
Разбогатеет ли на битуме Управление делами президента Беларуси?
Сидоренко начал с победы: Беларусь одолела Францию
Малишевский: «Лаконичное освещение (!) Фемиды стоит почти $ 25 тысяч»
В ЦУМе продают коврики «от Следственного комитета». Фотофакт
Рекорд? Минский таксист запросил 195 рублей за поездку из аэропорта
Дарья Шманай сдувает со стола Лукашенко пылинки перед саммитом ОДКБ. Видеофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Бабченко: «Приезжайте в аэропорт и посмотрите на выражение лиц выходящих с рейса из Минска»
Как Лукашенко на деле спасает торговлю шаговой доступности. На конкретных примерах
Жителей деревни не пустили посмотреть, как Лукашенко мост открывал
Люди им только мешают. Почему чиновники презирают собственный народ
Что не так с мостом через Припять, который откроет Лукашенко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Чорны маклер Лукашэнкі
Полная хронология группового изнасилования девушки-дознавателя полицейскими в Уфе
Первый вице-премьер: давайте поменяем правила, по которым действуют силовики!
Горбачев: «Часть народа молча пакует чемоданы и бежит от сказочных фантазеров»
Что не так с мостом через Припять, который откроет Лукашенко
История одной фотографии: как Брежнев у брестского мальчика конфеты отобрал
«В белорусской армии есть только один президент, и имя его — Владимир Владимирович Путин»
Жил под фамилией жены, не любит российскую пропаганду. 8 фактов о бизнесмене Израилевиче
Невзоров: «Путин и глубоко православный народ дурят друг друга»
Как Лукашенко пытался отрекламировать белорусскую продукцию, а в итоге подставил и ее, и себя
Врач из Бреста: «Я жила обычной жизнью и вдруг превратилась в «революционера»
Как выглядит дом задержанного мэра Жодино
Карикатура дня. Поднимем белорусскую экономику с колен
В телеге сегодня. Пока Стриженова рассказывает про плохую Америку, ее дочь живет в Нью-Йорке
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Шуба для Лукашенко
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Как сейчас выглядит Аральск-7 — город, где производили биологическое оружие, а потом забросили
Как выглядели лица иностранцев, когда Лукашенко заговорил о правах человека и демократии
Минские школьники записали на видео, как их загоняют в БРСМ
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
09.11.2018
Марина Светлова
Как Лукашенко выглядел на фото с Пашиняном, с которым повздорил из-за генсека ОДКБ

Глава Беларуси в объективах пресс-служб других президентов.

Нешуточные страсти разгорелись на саммите ОДКБ. Главы государств так и не смогли договориться между собой по поводу кандидатуры на пост генсека организации. Основной спор разгорелся между Арменией и Беларусью: каждая из стран была уверена, что именно для ее представителя сейчас срок занять этот пост.

Зная все эти закулисные интриги, было интересно взглянуть на фотографии, которые опубликовали пресс-службы лидеров, участвующих в саммите.

Беларусь

На сайте Лукашенко с данного мероприятия представлены в основном общие фото.

Кстати, на снимке всех лидеров глава Беларуси оказался рядом с Николой Пашиняном. Однако отдельного фото с ним нет. Впрочем, нет там и снимка с Владимиром Путиным. Единственный, с кем отдельно сфотографировался Александр Лукашенко — это принимающий саммит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Все остальные фотографии — либо с общего заседания, либо исключительно про Александра Григорьевича.

Армения

А вот пресс-служба премьер-министра Армении Николы Пашиняна белорусскому президенту уделила довольно много внимания. На фотографиях видно, как Александр Лукашенко активно пытается в чем-то убедить своего армянского коллегу. В чем именно, мы уже знаем.

Россия

На сайте Кремля фотографии тоже довольно красноречивые. Особенно бросается в глаза фото идущего впереди Путина и семенящего за ним Лукашенко.

Кыргызстан

Обнаружить Александра Григорьевича можно и на фотографиях президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. На них видно, в какой очередности лидеры заходили в зал переговоров.

По фото пресс-службы Кыргызстана можно также понять, что переговоры не принесли Александру Григорьевичу должного удовлетворения.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.6 (оценок:27)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY