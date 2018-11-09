Как Лукашенко выглядел на фото с Пашиняном, с которым повздорил из-за генсека ОДКБ

Глава Беларуси в объективах пресс-служб других президентов.

Нешуточные страсти разгорелись на саммите ОДКБ. Главы государств так и не смогли договориться между собой по поводу кандидатуры на пост генсека организации. Основной спор разгорелся между Арменией и Беларусью: каждая из стран была уверена, что именно для ее представителя сейчас срок занять этот пост.

Зная все эти закулисные интриги, было интересно взглянуть на фотографии, которые опубликовали пресс-службы лидеров, участвующих в саммите.

Беларусь

На сайте Лукашенко с данного мероприятия представлены в основном общие фото.

Кстати, на снимке всех лидеров глава Беларуси оказался рядом с Николой Пашиняном. Однако отдельного фото с ним нет. Впрочем, нет там и снимка с Владимиром Путиным. Единственный, с кем отдельно сфотографировался Александр Лукашенко — это принимающий саммит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Все остальные фотографии — либо с общего заседания, либо исключительно про Александра Григорьевича.

Армения

А вот пресс-служба премьер-министра Армении Николы Пашиняна белорусскому президенту уделила довольно много внимания. На фотографиях видно, как Александр Лукашенко активно пытается в чем-то убедить своего армянского коллегу. В чем именно, мы уже знаем.

Россия

На сайте Кремля фотографии тоже довольно красноречивые. Особенно бросается в глаза фото идущего впереди Путина и семенящего за ним Лукашенко.

Кыргызстан

Обнаружить Александра Григорьевича можно и на фотографиях президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. На них видно, в какой очередности лидеры заходили в зал переговоров.

По фото пресс-службы Кыргызстана можно также понять, что переговоры не принесли Александру Григорьевичу должного удовлетворения.