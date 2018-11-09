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Общество
09.11.2018
wildlife.by
На севере Беларуси появился новый для наших широт хищник

На прошлой неделе один из егерей охотничьего хозяйства «Красный Бор» сообщил о находке на обочине дороги сбитого автомобилем молодого самца непонятного животного – то ли собаки, то ли гибрида собаки и волка, то ли шакала. Возникло много споров.

Осмотр тела добытого животного практически не оставил сомнений в том, что данное животное является не кем иным, как представителем южной фауны – золотистым шакалом (Canis aureus).

Несколько последних лет в соответствующих кругах довольно активно обсуждался вопрос присутствия этого вида на территории Беларуси. О встрече со «странными животными» неоднократно сообщало охотничье сообщество, в распоряжении имелось несколько фотографий. Даже были сохранены фрагменты тела, но из-за неправильного хранения их невозможно было использовать для идентификации.

Окончательная точка в данном вопросе было поставлена в этом году, когда было получено заключение генетической экспертизы, после чего золотистый шакал официально прописался в списке териофауны нашей страны.

Однако большинство сообщений о встрече с данным видом приходило из юго-западных регионов нашей страны. В северной части Беларуси до сих пор регистраций золотистого шакала не наблюдалось. Для подтверждения того, что впервые отмеченный золотистый шакал на севере Беларуси действительно принадлежит к данному виду, генетической лабораторией научного центра охотничьего хозяйства «Красный Бор» была проведена соответствующая экспертиза.

Результаты проведенного генетического анализа подтвердили тот факт, что животное принадлежит к виду золотистый шакал.

Таким образом, на сегодняшний день мы можем констатировать начавшуюся экспансию этого вида по всей территории нашей страны. Очевидно, что этому способствуют достаточно мягкие зимы последних лет.

Какого рода конкуренцию золотистый шакал составит в устоявшемся в условиях Беларуси сообществе хищников, покажет время. Определенно возросшая численность золотистого шакала будет иметь угнетающий эффект на популяцию лисицы. Также определенную угрозу он может представлять для наземно-гнездящихся видов птиц.

 
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