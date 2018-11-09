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Общество
09.11.2018
Бобруйские предприятия дышат на ладан. Что делать?

11 ноября в Бобруйске пройдет уникальное для города мероприятие – Форум регионального развития, сообщает пресс-служба движения «Говори правду».

Первый Форум “Говори правду» провело в 2016 году. Фото Вадима Замировского, TUT.BY

На целый день соберутся международные и белорусские эксперты, практики, представители власти, чтобы обсуждать, как развивать Могилевскую область и Бобруйск. Но самое главное – вход свободный, и основными участниками должны стать простые люди, неравнодушные к своему городу и области. Каждый будет услышан, получит ответ на свои вопросы, поднимет важную тему и найдет единомышленников, анонсирует «Говори правду».

Самой главной темой станет создание рабочих мест в городе. Бобруйск выбран неслучайно: промышленный город, в котором очень долго все зависело именно от того, как работают заводы. Но эти времени уходят в прошлое. «Беларусьрезинотехника» еле-еле на плаву, «Бобруйскстройкомплекс» обанкротился уже год как, работники остались на улице. «Стройтрест №13» тоже на ладан дышит, Россия и Польша сегодня переманивают строителей более высокими заработками.

Но, что важно, закрывается завод или модернизируется – это сегодня ведет к сокращению количества занятых. На место людей приходят технологии. В таких условиях крайне важным становится среда для деловой инициативы, возможность научиться и создать свое дело, получить поддержку и не испытывать постоянного давления.

«Говори правду» обещает: «Мы на местных примерах обсудим, как сделать так, чтобы Декреты и законы работали и защищали того, кто занимается своим делом. Выслушаем все примеры и проблемы, и после Форума будем добиваться их решения, а может некоторые будут решены уже во время через открытый диалог. Чтобы приходили новые предприятия, нужны инвестиции, но и тут важны условия, как их создать и быть конкурентоспособными.

Кроме рабочих мест, мы обсудим и то, как общество может делать город уютным для жизни. Тут тоже есть о чем поговорить. Закрыт филиал БГЭУ и крупнейший город остался без единого ВУЗа, проблема ли это и как ее решать? Развитие товариществ собственников и местного самоуправления, может помочь в решении вопросов дворовых территории, культурного наследия.

Это тем более стало актуальным, что буквально на днях правительство Беларуси приняло постановление, в котором Бобруйску предписано переработать генеральный план развития. Важно, чтобы это прошло при участии общества, в диалоге с ним. Это поможет избежать конфликтов в будущем и усилить решения на благо города. И начнем этот диалог мы на Форуме регионального развития.

Мы уверены, можно развивать наши города, регионы так, чтобы из них не нужно было уезжать на заработки, и каждый чувствовал себя нужным. Первый шаг – это Форум регионального развития, где вы сможете послушать и пообщаться с уникальными экспертами, поднять интересующие вас вопросы и получить ответ власти, найти единомышленников и неравнодушных граждан. Вместе мы добиваемся мирных перемены для каждого и строим Беларусь для наших детей.

Приходите! Вместе мы сможем больше!»

Форум пройдет 11 ноября по адресу - Бобруйск, ул. Чонгарского 54, Тайм-клуб «1387»

Начало в 11.00.

Телефоны для записи +375-29-309-94-17 (Елена) +375-33-663-88-18 (Андрей).

Регистрация по ссылке - https://forum-bobruisk.zapraudu.info. Мэйл - forum@zapraudu.info. Сайт – www.zapraudu.info.

 
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