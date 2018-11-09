Испытано на себе. Как я «попала» на $ 250 в польской больнице с белорусской страховкой

Оформляя стандартную страховку для выезжающих за границу, я, как и многие туристы, была уверена, что в случае чего родное страхование не подведет и мне не придется за свой счет поднимать недешевую зарубежную медицину. Но на деле едва не попала на 250 долларов.

Фото: Людмила Стецко

Куда только не заносит судьба журналистов. Меня вот она занесла на стажировку в чудесный курортный город Закопане в Польше. Казалось бы, живи и наслаждайся чистейшим горным воздухом и неописуемой красоты видами из окна. Вот только моему равнинному организму горный климат в буквальном смысле оказался не по сердцу. С первого дня началась бессонница, а по вечерам сердце билось так, словно отдельно от меня намеревалось совершить восхождение к самой высокой вершине Татр (так называются горы в окрестностях Закопане).

Ближе к третьей ночи моего пребывания стало совсем плохо. Настолько, что я решила вызвать скорую, так как всерьез опасалась, что сердце либо разорвется, либо остановится. Естественно, мне было не до того, чтобы полностью перечитывать памятку, которая прилагалась к моему страховому полису. Но обложку, на которой была самая важная, как мне показалось, информация, я перечитала. А там была инструкция для медиков, куда они должны звонить при наступлении страхового случая. В общем, со спокойной душой и неспокойным сердцем я позвонила на ресепшн и попросила вызвать бригаду медиков.

170 долларов за… измерение давления

Я же как думала: стоит только сказать, что у меня проблемы с сердцем, приедет спецбригада со всем необходимым оборудованием, как у нас в Беларуси, врачи по-быстрому выяснят причину моего недомогания, сделают укол – и мне полегчает. Не тут-то было. Врачи скорой помощи оказались вооружены одним тонометром, который, вопреки моему ужасному самочувствию, никаких серьезных отклонений не показал. ЭКГ? С собой нет аппарата, чтобы ее сделать, нужно ехать в больницу. Конечно, больница в мои планы не вписывалась, но не до капризов. Беру в руки страховку, протягиваю медикам и… застываю в ужасе от их реакции.

– Вы из Беларуси? Плохая страховка, только деньгами, – пытаются объяснить мне по-английски врачи «скорой». – Не хотите ехать в больницу, платите за вызов. Наличными.

Сказать, что я была в панике, ничего не сказать. Тем более что только за приезд кареты скорой помощи, которая и не сделала-то ничего, мне нужно было заплатить почти 170 долларов!

Пришлось будить своего польского коллегу и просить о помощи. И мне очень повезло, что едва знакомый человек вошел в мое положение и просто заплатил из своего кармана и за вызов, и за все остальное.

Уже позже, в больнице, мне объяснили, почему с белорусами работают только за наличку: некоторые страховые компании попросту не платят за своих клиентов.

Прокапали и отпустили

В больнице скорой помощи, куда меня отвезли, удивило отсутствие больничного запаха. И это при том, что меня положили в общую палату, где находились мужчина, которого постоянно рвало, и женщина после операции, которая еле передвигалась. Система вентиляции в помещении работала настолько хорошо, что складывалось ощущение, будто ты не на больничной койке, а где-нибудь в парке на скамейке.

Медперсонал был сдержанно-вежлив. Врач, посмотрев мои анализы и спросив, как давно я в горах и не пила ли накануне спиртного, сказала, что ничего страшного нет. Но чтобы укрепить мой обезвоженный и ослабленный организм, мне поставят капельницу с магнезией и через часа три отпустят в гостиницу. Удивило, что капельницу пришел ставить мужчина. Вообще, медсестер-женщин я в тот день в больнице почти не видела. По словам местных, мужчины в этой должности у них не редкость.

С капельницей мне полегчало, и через три часа я была уже на ногах. Пугала только перспектива увидеть счет за это экспресс-лечение. Но все оказалось не так страшно. Лечение в больнице обошлось в два с половиной раза дешевле, чем поездка на скорой. К слову, так как мне как «сердечнице» прислали особую скорую, то и стоила она примерно на 50 долларов дороже обычной, хотя, по сути, ничем мне не помогла. В итоге мой четырехчасовой больничный опыт в Польше обошелся почти в 240 долларов.

Несите бумаги, и вам заплатят

Страховка у меня была стандартная для выезжающих за границу на сумму 30 тысяч евро. Правда, когда я страховалась, в компании как раз была «акция» и я вместо разовой страховки за 8 рублей оформила 60-дневную за 24 рубля. Тогда я была уверена, что совершила выгодную сделку. Но когда по возвращении домой несла документы из больницы в страховую компанию, переживала. А вдруг вызов скорой посчитают необоснованным и откажутся его оплачивать? А что было бы, если бы я накануне вечером выпила бокал вина и анализы показали алкоголь в крови?

Встретили меня приветливо. На мой вопрос, почему я за границей вынуждена была влезать в долги, имея на руках страховку, девушка сразу спросила, звонила ли по номеру международной компании-посредника, который указан в полисе. Но почему я должна была кому-то звонить?! Нет, говорю, не до того было. Да и телефона с роумингом у меня нет. Да даже если бы был, во сколько бы мне обошелся звонок из Польши в Россию с белорусского номера? И вообще, не посреднику я деньги за страховку платила. На что работник страховой с невозмутимой улыбкой ответила, что у посредника, видимо, не заключен договор с клиникой (с чего она так решила, непонятно, так как списков медучреждений, с которыми договоры заключены, не существует), но мне волноваться не стоит, так как все мои затраты возместят. Мой вопрос, почему о таких ситуациях не предупреждают, остался без ответа.

Деньги вернули быстро – не прошло и недели. Открыли счет в банке на мое имя и перевели всю сумму в белорусских рублях. Если бы я в этом же банке решила купить злотые, чтобы вернуть долг коллеге, пришлось бы докладывать. Но в другом банке с лучшим курсом на выплаченные по страховке деньги я купила всю сумму, еще и осталось рублей пять.

Говорят, негативный опыт – тоже опыт. И для себя из этой истории я сделала несколько выводов. Во-первых, даже если ты уже тысячу раз был за границей и с тобой ничего не случалось, все может измениться в один момент. А значит, страховаться нужно всегда, даже если едешь ненадолго или недалеко. Во-вторых, если есть возможность не вызывать скорую за границей, лучше этого не делать.

Такси до больницы обойдется гораздо дешевле. В-третьих, даже с самой хваленой страховкой нужно иметь с собой наличную сумму, ведь всегда может найтись клиника, с которой твоя компания не работает. Ну и в-четвертых, оформляя страховой полис, всегда следует подробно расспрашивать агентов о том, какие сценарии развития событий возможны при наступлении того самого страхового случая, ведь сами они об этом, к сожалению, не говорят.

Комментарий специалиста

Елена Байтус, адвокат:

– У граждан нередко возникают вопросы, связанные со страхованием. Некоторые даже судятся со страховыми компаниями. С юридической стороны проблема только в том, что, когда граждане заключают договор страхования, они не знают всех условий. Дело в том, что страховой полис, который выдается человеку на руки, является договором присоединения, то есть в нем содержатся какие-то основные пункты или выдержки из правил страхования. Да, все страховые компании работают в рамках единого законодательства, но у каждой из них есть свои, отличные от других компаний, внутренние правила страхования. И, получая полис, человек ставит подпись, что ознакомился с этими правилами. По факту же он их в глаза не видел. Поэтому нужно всегда требовать копию правил страхования, заключая договор со страховой компанией, и внимательно их читать.