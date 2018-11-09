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Адриана повесила крылья на гвоздь, а Джиджи надела парашют: фото с Victoria`s Secret Fashion Show 2018
В Нью-Йорке завершился знаменитый показ фантастического белья от Victoria's Secret.
Главным событием вечера стал уход в отставку 37-летней Адрианы Лимы. Бразильская топ-модель больше не наденет крылья Victoria's Secret.
Одним из самыз примечательныз оказался наряд Джиджи Хадид, напоминавший парашют.
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И еще несколько фото с шоу.
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