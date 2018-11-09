Адриана повесила крылья на гвоздь, а Джиджи надела парашют: фото с Victoria`s Secret Fashion Show 2018

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
На севере Беларуси появился новый для наших широт хищник
Цитата дня. Газета.Ру – о насилии над женщинами в России
Бобруйские предприятия дышат на ладан. Что делать?
В гимназии на деньги КГБ откроют музей Дзержинского: «Чтобы воспитывать достойных граждан»
Главный тренер «Челси»: поздравляю белорусов с хорошей игрой, БАТЭ вполне мог завершить матч вничью
«Отравление» и тараканы. Сотрудник «медиаимперии» Пригожина рассказал о своей работе
Разбогатеет ли на битуме Управление делами президента Беларуси?
Сидоренко начал с победы: Беларусь одолела Францию
Малишевский: «Лаконичное освещение (!) Фемиды стоит почти $ 25 тысяч»
Голландский пенсионер требует суд сменить возраст. Так больше шансов в Тиндере
В Магадане запретили детям приходить на утренник в костюмах иностранных персонажей
В ЦУМе продают коврики «от Следственного комитета». Фотофакт
Рекорд? Минский таксист запросил 195 рублей за поездку из аэропорта
Дарья Шманай сдувает со стола Лукашенко пылинки перед саммитом ОДКБ. Видеофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Бабченко: «Приезжайте в аэропорт и посмотрите на выражение лиц выходящих с рейса из Минска»
Как Лукашенко на деле спасает торговлю шаговой доступности. На конкретных примерах
Жителей деревни не пустили посмотреть, как Лукашенко мост открывал
Люди им только мешают. Почему чиновники презирают собственный народ
Что не так с мостом через Припять, который откроет Лукашенко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Чорны маклер Лукашэнкі
Полная хронология группового изнасилования девушки-дознавателя полицейскими в Уфе
Первый вице-премьер: давайте поменяем правила, по которым действуют силовики!
Горбачев: «Часть народа молча пакует чемоданы и бежит от сказочных фантазеров»
Что не так с мостом через Припять, который откроет Лукашенко
История одной фотографии: как Брежнев у брестского мальчика конфеты отобрал
«В белорусской армии есть только один президент, и имя его — Владимир Владимирович Путин»
Жил под фамилией жены, не любит российскую пропаганду. 8 фактов о бизнесмене Израилевиче
Невзоров: «Путин и глубоко православный народ дурят друг друга»
Как Лукашенко пытался отрекламировать белорусскую продукцию, а в итоге подставил и ее, и себя
Врач из Бреста: «Я жила обычной жизнью и вдруг превратилась в «революционера»
Как выглядит дом задержанного мэра Жодино
Карикатура дня. Поднимем белорусскую экономику с колен
В телеге сегодня. Пока Стриженова рассказывает про плохую Америку, ее дочь живет в Нью-Йорке
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Шуба для Лукашенко
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Как сейчас выглядит Аральск-7 — город, где производили биологическое оружие, а потом забросили
Как выглядели лица иностранцев, когда Лукашенко заговорил о правах человека и демократии
Минские школьники записали на видео, как их загоняют в БРСМ
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
09.11.2018
Адриана повесила крылья на гвоздь, а Джиджи надела парашют: фото с Victoria`s Secret Fashion Show 2018

В Нью-Йорке завершился знаменитый показ фантастического белья от Victoria's Secret.

Главным событием вечера стал уход в отставку 37-летней Адрианы Лимы. Бразильская топ-модель больше не наденет крылья Victoria's Secret.

Одним из самыз примечательныз оказался наряд Джиджи Хадид, напоминавший парашют.

Fantasy Bra за миллион долларов продемонстрировала Эльза Хоск.

И еще несколько фото с шоу.

Обнаженные супермодели в одном календаре

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.9 (оценок:11)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY