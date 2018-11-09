Адриана повесила крылья на гвоздь, а Джиджи надела парашют: фото с Victoria`s Secret Fashion Show 2018

В Нью-Йорке завершился знаменитый показ фантастического белья от Victoria's Secret.

Главным событием вечера стал уход в отставку 37-летней Адрианы Лимы. Бразильская топ-модель больше не наденет крылья Victoria's Secret.

Одним из самыз примечательныз оказался наряд Джиджи Хадид, напоминавший парашют.

Fantasy Bra за миллион долларов продемонстрировала Эльза Хоск.

И еще несколько фото с шоу.

Обнаженные супермодели в одном календаре