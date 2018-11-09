В гимназии на деньги КГБ откроют музей Дзержинского: «Чтобы воспитывать достойных граждан»

Возле гродненской гимназии №6 уже много лет стоит бронзовый бюст Феликса Дзержинского. Рядом с ним проводят праздничные мероприятия и возлагают цветы. Недавно бюст революционера водрузили на новый гранитный постамент.

Фото grodnonews.by

«Работы масштабные и затрагивают не только сам бронзовый бюст, но и здание гимназии: по замыслу авторов фасад, колонны и памятник создадут единый скульптурный комплекс», — писала об этом «Гродзенская праўда».

Директор гимназии Татьяна Махнач подтвердила «Нашай Ніве»: «Провели грандиозную масштабную работу!»

Но делалось все не за счет гимназии или родителей, успокоила директор, помогали спонсоры. Кто спонсор? — Комитет госбезопасности, призналась Махнач.

Татьяна Махнач. Фото grodnonews.by

Но зачем вообще в гимназии Дзержинский?

«Дзержинский здесь в течение 30 лет. Здание гимназии находится на улице Дзержинского, а памятник должен относиться к какому-то социальному объекту. К чему его убирать, да и куда? — отвечает директор. — Музей Дзержинского также планируется. Точнее, у нас уже есть школьный музей, просто там будет большая экспозиция, посвященная личности и деятельности Дзержинского. Это пока в перспективе».

Что будет в этом музее? Как будет представлен Красный террор? Карательная система СССР?

«Что будет там? Когда будем открывать, пригласим гостей. Приезжайте и увидите. Все, для того чтобы воспитывать достойных граждан Беларуси, там будет», — ответила директор.

Но как можно воспитывать достойных граждан на примере Дзержинского? На этот вопрос Татьяна Махнач отвечать не пожелала.